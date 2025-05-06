天文台料未來數天炎熱有驟雨　低壓槽靠近　母親節氣温降有雷暴

天文台今日(6日)表示，一道低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。此外，一個低壓區為南海中部帶來不穩定天氣，預測本港地區今日大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光及炎熱。吹輕微至和緩偏南風。



天文台展望未來兩三日短暫時間有陽光，仍有一兩陣驟雨，日間炎熱。隨著另一道低壓槽會在接近周末靠近，天氣變得不穩定。根據天文台未來九天天氣預報，周日(11日)母親節天氣仍然不穩定，預料會多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。氣温介乎23至27度。



天文台預測本港地區今日(6日)大致多雲，有幾陣驟雨。局部地區有雷暴。(香港01 記者攝)

天文台預測本港地區今日(6日)大致多雲，有幾陣驟雨。(香港01 記者攝)

明日至周五日間炎熱 氣温最高達32 度

天文台表示，隨著現時影響廣東的低壓槽逐漸減弱，未來一兩日沿岸地區日間炎熱，驟雨減少。而另一道低壓槽會在接近周末靠近華南沿岸地區，周末期間該區天氣不穩定。天文台預料一股偏東氣流會在下週初影響廣東沿岸，氣溫稍為下降。

天文台今早11 時30 分預報九天天氣預圖。（天文台截圖）

料周五最高氣溫32度

根據天文台未來九天天氣預報，明日(7日) 起至周五(9日) 均日間炎熱，有驟雨及短暫或部分時間有陽光。明日及周四氣温介乎 26至31 度。周五氣温進一步上升至27至32 度。當日稍後有幾陣驟雨及雷暴。

隨著一道低壓槽會在接近周末靠近，周六(10日) 漸轉吹北至東北風4 級， 大致多雲，間中有驟雨及雷暴。氣温下跌，最低氣温24 度，較早一日最高氣温跌8度。最高29度。

下周日(11日)母親節天氣仍然不穩定，多雲有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。氣温回落至23至27度。下周一(12日)至下周四( 15 日)，仍然有驟雨，周一日間短暫時間有陽光，氣温微升至介乎24至28度、隨後兩三天、氣温逐日上升、至下周三及下周四、最低氣温回升至26 、27度、最高達31度，均日間炎熱。