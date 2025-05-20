天氣｜今日有幾陣驟雨 早上局部有雷暴 日間最高約31度
撰文：蕭通
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一股偏南氣流正影響廣東沿岸，同時高空擾動為該區帶來驟雨。天文台預測，本港今日（5月20日）大致多雲，有幾陣驟雨。早上局部地區有雷暴，最低氣溫約27度。下午短暫時間有陽光，市區最高氣溫約31度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩偏南風。天文台展望，未來兩三日部份時間有陽光，日間天氣酷熱 。
▼5月15日 天晴炎熱下設法消暑▼
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本周中後期酷熱 低壓槽周末靠近
天文台指出，偏南氣流會在未來兩三日持續影響廣東沿岸。而高空擾動會在今明兩日為廣東帶來驟雨及雷暴。隨著高空擾動遠離，本周中後期該區天氣酷熱。預料一道低壓槽會在星期六（24日）靠近華南沿岸，周末期間該區有幾陣驟雨。受偏東氣流影響，下周初廣東沿岸雲量較多。
▼4月15日 天文台發出最早酷熱天氣警告▼
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▼天文台九天天氣預報▼
周四及五高達33度 下周三有雷暴
根據天文台九天天氣預報，明日（21日）至下周三（28日）均有驟雨。明日至周六（24日）最高氣溫32度或以上，其中周四（22日）及周五（23日）酷熱均達33度。
下周日（25日）至下周三均大致多雲，最高氣溫在29或30度。當中下周三料有雷暴。
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