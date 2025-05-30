天氣｜今日有幾陣雨最高26度　端午節有一兩陣驟雨風勢頗大

一股偏東氣流正影響廣東沿岸，同時一道雲雨帶亦覆蓋該區。天文台預測，本港今日（5月30日）多雲，有幾陣雨。氣溫介乎24至26度。吹和緩至清勁東風，離岸及高地間中吹強風。天文台展望，明日（31日）端午節仍有一兩陣驟雨，風勢頗大。下周初部份時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨。



圖為截至5月30日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月7日 「黃雨」過後仍有微雨▼



+ 2

受低壓槽及強風程度偏東氣流影響

天文台指出，一道低壓槽會在今日為南海北部帶來幾陣驟雨。同時，一股達強風程度的偏東氣流會在今明兩日影響沿岸地區。預料一股西南氣流會在下周初為華南沿岸帶來炎熱及有驟雨的天氣。而另一道低壓槽在下周中期靠近華南，該區天氣漸轉不穩定。

▼5月15日天晴炎熱▼



+ 10

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至5月30日清晨6時05分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

至下周六均有驟雨 下周二及周三有雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（31日）端午節至下周六（6月7日）均有驟雨，明日大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部份時間天色明朗，介乎26至29度。 下周日（6月1日）部份時間有陽光及有幾陣驟雨，最高31度。

下周一（6月2日）及下周二（3日）均有幾陣驟雨，天氣炎熱，同介乎28至32度；下周二及下周三（4日）局部地區有雷暴。下周四（5日）為二十四節氣的「芒種」，當日料有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最高30度。下周五（6日）及下周六部份時間有陽光，局部地區有驟雨，日間炎熱，均介乎27至32度。