天氣｜雷雨帶漸靠廣東沿岸　今日間中有驟雨及雷暴　日間最高30度

【天文台／香港九天天氣預報／雷暴】與低壓槽相關的雷雨帶正影響珠江口北部，並逐漸靠近廣東沿岸地區。天文台預測，本港今日（6月3日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。日間最高氣溫約30度。吹輕微至和緩西南風。



天文台展望，明日（4日）初時驟雨仍然較多及有幾陣雷暴。隨後一兩日驟雨減少。周末期間部份時間有陽光，日間酷熱。



圖為截至6月3日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月7日 「黃雨」過後仍有微雨▼



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廣闊低壓區料下周初影響 帶來不穩定天氣

天文台指出，受一道低壓槽影響，今明兩日華南沿岸有驟雨及幾陣雷暴。隨著高空反氣旋逐漸增強，本周後期廣東地區驟雨減少，周末至下周初該區日間酷熱。預料一個廣闊低壓區會在下周初至中期為南海中至北部帶來不穩定天氣。

▼5月15日天晴炎熱▼



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▼天文台九天天氣預報▼



為天文台截至6月2日凌晨1時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五至下周二炎熱 周末達33度

根據天文台九天天氣預報，明日（4日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多及有幾陣雷暴，與周四（5日）均最高29度。周四為二十四節氣的「芒種」，大致多雲，有幾陣驟雨，下午部份時間天色明朗。

周五（6日）至下周二（9日）均部份時間有陽光、日間炎熱，最高氣溫均在32度或以上，其中周六（7日）達33度。下周三仍有幾陣驟雨，介乎27至31度。