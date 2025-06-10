蝴蝶風球｜酷熱！天文台錄得市區逾35度創今年新高　流浮山逾38度

【打風／HKO／移動路徑／風球／天文台／蝴蝶／颱風／熱帶氣旋】天文台今日（10日）指位於南海中部的廣闊低壓區會在今日下午至明早（11日）逐漸發展為熱帶低氣壓，屆時將命名為澳門提供的名字「蝴蝶」（Wutip）天文台會最早於明早發出一號戒備信號。



酷熱天氣及黃色工作暑熱警告生效。受高空反氣旋影響，廣東沿岸今日普遍晴朗及極端酷熱，天文台尖沙咀總部今日下午約1時錄得逾35度高溫，再創今年新高，到近2時升至35.6度，不止打入十大最高溫紀錄，更與1963年6月錄得的6月最高溫，並列最熱6月天。流浮山更錄得高逾38.7度，為該氣象站設立40年來最高紀錄。



天文台指隨着該熱帶氣旋靠近，本周後期風勢頗大，間中有狂風驟雨，海有湧浪。本周五（13日）至下周日（15日）離岸風力間中6級，高地達7級，為3號風球風力。



▼5月15日天晴炎熱▼



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6月10日截至下午1時50分各區錄得的最高溫度，當中天文台尖沙咀總部為35.6度，而流浮山為38.7度。（天文台圖片）

流浮山38.7度打破氣象站40年紀錄

截至下午1時10分，流浮山錄得最高38.2度，到近2時升至38.7度。在中午時分錄得37.8度，天文台指已打破這個氣象站自1985年設立以來最高紀錄。

上水及元朗公園分別最高36.5度及36.3度；大隴、赤鱲角、濕地公園、九龍城、坪洲、打鼓嶺、青衣、跑馬地均升至35度或以上，天文台尖沙咀總部為35.2度，打破昨日錄得的34.3度今年最高紀錄，到1時半再升至35.3度。

明日的天氣：日間部分時間有陽光及酷熱

九天天氣預報顯示，明日仍然酷熱，氣溫介乎27至33度，吹東至東北風4至5級，高地間中6級；大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光及酷熱，海有湧浪。

6月10日截至下午12時40分各區錄得的最高溫度。（天文台圖片）

天文台最早明早發出一號風球 周四評估是否需改發更高風球

天文台今日中午再指出，位於南海中部的廣闊低壓區正在整固中，並距離本港約800公里。按照現時預測，該低壓區會在今日下午至明早逐漸發展為熱帶低氣壓，天文台會最早於明早發出一號戒備信號。預料該熱帶氣旋會在未來數日大致移向海南島至廣東西部沿岸一帶，天文台會視乎其與本港的距離和發展速度，評估是否需要在星期四（12日）改發更高熱帶氣旋警告信號。

天文台預測本周後期廣東沿岸會有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪。該熱帶氣旋隨後會移入內陸，但受活躍偏南氣流影響，下周初廣東仍有驟雨。

天文台6月10日上午11時半更新九天天氣預報，料受到熱帶氣旋蝴蝶影響，本周後期後天氣甚差。（天文台圖片）

周五至周日離岸及高地間中吹強風 為3號風球風力

天文台預測周四（12日）起天氣明顯轉差及降溫，吹東風4至5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，有幾陣狂風驟雨，稍後驟雨增多，海有湧浪，氣溫介乎27至31度。

周五（13日）為「黑色星期五」，轉吹東至東南風5級，離岸間中6級，稍後高地達7級，多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，稍後雨勢有時頗大，海有湧浪。

到周六（14日）吹南風5級，離岸間中6級，高地達7級，多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有湧浪。

下周日（15日）仍然大風，吹南至西南風4至5級，離岸間中6級，初時高地達7級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多，海有湧浪。

6及7級為強風，屬3號風球風力，天文台暫未預測本港風力會達8級烈風或以上。

中央氣象台6月10日早上發表南中國海熱帶低氣壓（將命名蝴蝶Ｗutip）未來數日的移動路徑，料向西北偏北移動向海南島，13日早上登陸南部後轉向東北偏北偏動，14日早上再在湛江一帶再登陸。（中央氣象台圖片）

台灣中央氣象署6月10日早上發表南中國海熱帶低氣壓（將命名蝴蝶Ｗutip）未來數日的移動路徑，料向西北偏北移動向海南島，13日早上登陸南部後轉向東北偏北偏動，14日早上在雷州半島一帶再登陸。（台灣中央氣象署圖片）

日本氣象廳6月10日早上發表南中國海熱帶低氣壓（將命名蝴蝶Ｗutip）未來數日的移動路徑，料向西北偏北移動向海南島，13日登陸海南島東部後轉向東北偏北偏動，14日早上在湛江茂名一帶再登陸。（日本氣象廳圖片）