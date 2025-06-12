蝴蝶風球.天氣｜天文台：今間中狂風驟雨雷暴　星期五、六風勢大

【天文台/香港天文台/天氣/天氣預報/天氣報告/香港天氣/風球打風／HKO／移動路徑／蝴蝶／颱風/熱帶氣旋】天文台表示，一號戒備信號今日(12日)大部分時間維持。預測本港今日大致多雲，間中有狂風驟雨及幾陣雷暴。日間最高氣溫約30度。吹清勁東風，離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。展望: 未來兩三日風勢頗大，海有湧浪，星期五及星期六間中有狂風大驟雨，星期日初時驟雨仍然較多。



熱帶氣旋蝴蝶會在今日大致移向海南島並稍為增強，隨後移向北部灣至雷州半島一帶。本周後期廣東沿岸會有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪。蝴蝶隨後會移入內陸，但受活躍偏南氣流及高空擾動影響，下周初廣東間中仍有大驟雨及雷暴。隨著高空擾動遠離，下周中後期廣東沿岸驟雨逐漸減少。



天文台預測本港今日(12日)大致多雲，間中有狂風驟雨及幾陣雷暴。(香港01記者攝)

天文台預測一號戒備信號今日(12日)大部分時間維持。(香港01記者攝)

天文台表示，熱帶氣旋蝴蝶會在今日大致移向海南島並稍為增強，隨後移向北部灣至雷州半島一帶。本週後期廣東沿岸會有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪。蝴蝶隨後會移入內陸，但受活躍偏南氣流及高空擾動影響，下周初廣東間中仍有大驟雨及雷暴。隨著高空擾動遠離，下周中後期廣東沿岸驟雨逐漸減少中

▼6月10日極端酷熱 天文台總部下午錄得35.6度▼



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天文台6月12 日 上午9時更新九天天氣預報，受到蝴蝶影響，料未來幾天天氣較差。（天文台圖片）

周五至周日離岸及高地吹強風 為3號風球風力

天文台九天天氣預報顯示，今日(12日) 大致多雲，氣溫介乎27至30度，吹東風5級，離岸及高地間中6級；有幾陣狂風驟雨及幾陣雷暴，海有湧浪。

明日(13日)為「黑色星期五」日吹東至東南風4至5級，離岸間中6級，高地達7級。與周六(14日) 均間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有湧浪。氣温稍降至26至29度。而周六則吹南風5級，離岸間中6級，高地達7級。

下周日(15日)仍大風，吹南至西南風4至5級，離岸間中6級，初時高地達7級，有幾陣驟雨，初時雨較多，海有湧浪。氣温介乎27至30度。

6及7級為強風，屬3號風球風力，天文台暫未預測本港風力會達8級烈風或以上。

高空擾動遠離 下周中後期驟雨逐漸減少

下周一(16日)及下周二(17日) 風勢稍降，均吹南至西南風4級或3至4級，有幾陣雷暴及間中有驟雨。下周二初時雨勢有時頗大。兩日的氣温料介乎27至30度。

下周三(18日)至下周五(20日) ，天氣再度炎熱，最高氣温達31至32 度。短暫或部份時間有陽光。下周三及下周四仍有驟雨。

▼5月15日天晴炎熱▼

