天文台指西貢雨勢特別大　有可能嚴重水浸　本港短期內受冰雹影響

天文台今日（25日）晚上7時20分發出局部地區大雨提示，指西貢區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。其後再於晚上7時23分發出特別提示，指大驟雨及強烈狂風雷暴正影響本港，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎雷雨區的發展。市民請提高警惕，並留意最新天氣消息。



天文台晚上7時發出特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。（倪清江攝）

天文台晚上7時發出特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。（倪清江攝）

【19:23】大驟雨及強烈狂風雷暴正影響本港，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎雷雨區的發展。市民請提高警惕，並留意最新天氣消息。

【19:20】天文台發出局部地區大雨提示：西貢區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

【19:10】天文台發出黃色暴雨警告。

【19:00】短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

天文台晚上7時發出特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。（倪清江攝）

天文台晚上7時發出特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響。（倪清江攝）

【18:55】預料本港在短期內可能受冰雹影響、猛烈陣風吹襲香港。市民如身處室外，應立刻到安全地方躲避。傍晚約6時50分，西貢錄得每小時約110公里的猛烈陣風。

【18:35】高溫觸發的驟雨及雷暴正影響本港東部，並有機會影響其他地區。預料本港短期內有強烈狂風雷暴，部份地區雨勢較大。市民請留意天氣變化。

【18:30】預料猛烈陣風吹襲香港，提醒市民如身處室外，應立刻到安全地方躲避。預料本港在短期內可能受冰雹影響。

天文台預料本港短期內有強烈狂風雷暴，部分地區雨勢較大，短期內更可能受冰雹影響。（倪清江攝）

天文台預料本港短期內有強烈狂風雷暴，部分地區雨勢較大，短期內更可能受冰雹影響。（倪清江攝）

天文台預料本港短期內有強烈狂風雷暴，部分地區雨勢較大，短期內更可能受冰雹影響。（倪清江攝）