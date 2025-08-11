打風｜天文台指楊柳登陸後或在港北面更近掠過　部份地區恐吹烈風

【打風／天文台／hko／預測路徑／楊柳／暴雨警告】位於西北太平洋的強烈熱帶風暴楊柳正向西移動，天文台今晚（11日）指出，楊柳大致移向台灣一帶，隨後靠近廣東東部至福建南部一帶；楊柳的登陸位置及強度仍存在變數，登陸後在香港以北掠過時，有可能會比現時預測更接近本港；有個別電腦模式預測楊柳移入廣東內陸後會以比現時預測更接近香港的路徑移動，在本港以北掠過，若屆時楊柳仍維持較強強度，本港部分地區的風力可能短暫達烈風程度，即8至9級風，屬8號風球風力。



天文台指出，楊柳的移動速度較快，本港天氣會在星期三至四（13至14日）之間出現明顯變化，星期三日間酷熱，稍後驟雨增多，到星期四有狂風驟雨，雨勢有時頗大。



強烈熱帶風暴楊柳8月11日晚上8時集結在香港以東約1,730公里，中心附近最高持續風速每小時110公里。（天文台圖片）

強烈熱帶風暴楊柳8月11日晚上8時集結在香港以東約1,730公里或高雄以東約1,130公里，預料向西移動，時速約25公里，橫過西北太平洋，中心附近最高持續風速每小時110公里，距離升級颱風不遠（中心風力時速118公里或以上）。

按天文台預測移動路徑圖，楊柳明日日期增強為颱風，中心風力升至時速140公里；其後料向西北移動，周三（13日）掠過台灣東南的台東，再經過南部的嘉義附近，進入台灣海峽，晚上再於福建廈門附近再度登陸，其時維持颱風級別。登陸後向西北移動往湖南省，並逐漸減弱。

預測楊柳周三下午初段進入本港東面800公里警戒範圍，不過暫未見天文台預告會發出一號風球。

8月11日早上8時的衛星雲圖顯示，一個低壓區進今早「登陸」香港，而熱帶氣旋楊柳則向偏西方向移動橫過西北太平洋。（天文台圖片）

天文台科學主任（林沁宜 麥佩緹 范文熙）今晚在網頁「天氣隨筆」專欄發表題為《與楊柳相關的天氣》的文章，指出之前在呂宋附近的偏弱的低壓區進入南海，今早移至本港，其相關驟雨在今早為本港多處地區帶來數毫米的雨量，而個別地區超過10毫米；同時，在關島以北海域形成的熱帶氣旋楊柳在過去兩三日採取偏西方向移動橫過西北太平洋。

8月11日熱帶氣旋楊柳的預測路徑：「盤古」人工智能電腦模式預測楊柳有可能於香港以北較近距離掠過。（天文台圖片）

各官方氣象機構對熱帶氣旋楊柳的預測近日仍有分歧，中台日韓傳統電腦模式傾向採用掠過「宜蘭—台北—福州／莆田」的「北行路徑」，而天文台則傾向接受「南行路徑」，即掠過台東—嘉義廈門／漳州。不過今日所見，部份已將預測路徑向南移，預測掠過台中後進入台灣海峽。

文章指出，目前電腦預報模式對楊柳其後的路徑預測分歧有所收窄，主要預料楊柳會橫過台灣，隨後於星期三晚上至星期四凌晨時分，在福建南部至廣東東部沿岸再次登陸並減弱，但其登陸位置及強度仍存在變數。

有個別電腦模式如內地人工智能「盤古」，預測楊柳移入廣東內陸後，會以比現時預測更接近香港的路徑移動，在本港以北掠過。若屆時楊柳仍維持較強強度，本港部分地區的風力可能短暫達烈風程度。

天文台8月11日下午4時半更新九天天氣預報，預測14及15日本港有狂風驟雨及雷暴。（天文台圖片）

天文台預測星期三廣東地區天氣仍然酷熱，而高溫亦有機會在當日稍後觸發雷雨。由於楊柳的移動速度較快，天氣會在星期三、四之間出現明顯變化，星期四有狂風驟雨，雨勢有時頗大。

不同電腦模式對星期四及星期五（8月14及15日）的降雨預測。（天文台圖片）

文章指出，過往在類似位置登陸的熱帶氣旋亦曾為本港帶來大雨，但不同案例實際錄得的雨量差異頗大。例如1982年8月的熱帶氣旋黛蒂為天文台帶來超過330毫米的日雨量。而在2003年8月熱帶氣旋莫拉克的個案中，天文台只錄得約40毫米的日雨量。天文台指會密切監察及評估楊柳的發展及本港的天氣變化，呼籲市民繼續留意天文台發布的最新天氣消息。