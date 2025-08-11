楊柳路徑預測｜官方「可能範圍」圖不再蓋香港　天文台：仍存變數

【打風／楊柳颱風路徑香港／天文台／HKO／明天的天氣】天文台今日（11日）更新熱帶氣旋、現為強烈熱帶風暴楊柳（Podul，朝鮮提供名稱）的位置及路徑圖，預測路徑稍為調整。早前路徑圖中的黃色陰影區域、即顯示熱帶氣旋可能出現的範圍有「覆蓋」香港，但到今早8時的更新，香港避開了黃色陰影。



天文台九天天氣預報指，楊柳會逐漸增強並向偏西方向移動，大致移向台灣一帶，隨後靠近廣東東部至福建南部一帶，但其登陸位置及強度仍存在變數，而與其相關的大驟雨及狂風雷暴會在本週中後期影響廣東。除了之前預測周四（14日）離岸及高地風力間中6級，天文台今指周五（15日）初時高地風力亦間中6級、即達強風級數。



移向台灣一帶隨後靠近廣東東部至福建南部

天文台指，高空反氣旋會在未來一兩日為華南帶來酷熱的天氣，同時，熱帶氣旋楊柳會逐漸增強並向偏西方向移動，大致移向台灣一帶，隨後靠近廣東東部至福建南部一帶。

登陸位置及強度仍存在變數

不過，天文台稱楊登陸柳位置及強度仍存在變數，而與其相關的大驟雨及狂風雷暴會在本週中後期影響廣東。隨著楊柳遠離及高空反氣旋增強，周末期間該區天色好轉。預料一道廣闊低壓槽會在下週初為南海北部帶來不穩定天氣。

路徑圖中黃色陰影區不再覆蓋香港

「可能範圍」指10次類似預測 熱帶氣旋中心約7次位於所示範圍內

根據天文台註解，熱帶氣旋可能出現的範圍/「可能路徑範圍」意指在10次類似的路徑預測中，熱帶氣旋中心會有約7次位於所示的範圍內。範圍隨預測時間增加而擴大。

8月11日上午11時30分的九天天氣預報。（天文台）

周四及周五高地風力達強風級數

