楊柳將升級颱風　天文台維持下路移動預測　與兩岸日韓行上路鬥準

【打風／楊柳／天文台／HKO／颱風／移動路徑／明天的天氣】天文台今日（9日）下午表示，強烈熱帶風暴楊柳（Podul，朝鮮提供名稱）會在未來兩三日逐漸增強，今晚風力現已接近颱風級別，料向偏西方向移動，大致移向台灣一帶，但隨後的路徑及強度仍存在變數，較大機會移向福建至廣東東部沿岸一帶。



天文台下午2將預測路徑稍為調整，預測楊柳周三至周四（13至14日）掠過台灣台東，經嘉義出海進入台灣海峽，再登陸福建南部廈門，維持「下路」移動預測，與香港距離會由今早預測的東北約400公里，推至約500公里。



內地、日本及韓國官方氣象機構則維「上路」移動預測，料楊柳掠過台北至新竹一帶，再於福建北部福州至中北部莆田登陸，與香港的距離再拉遠最多160公里，即香港東北約660公里；台灣中央氣象署今日下午將預測路徑稍為向南調整，料會掠過新竹以南的苗栗一帶。



位於西北太平洋的熱帶氣旋楊柳（Podul）8月10日保持向西移動，天文台下午2時更新預測移動路圖，料8月13日至14日掠過台灣嘉義市後，再登陸福建南部廈門市，較早上的預測稍為向北移動。(天文台圖片)

天文台料楊柳周一升級颱風 其後兩日中心風力達至時速140公里

在晚上8時，強烈熱帶風暴楊柳集結在沖繩島之東南偏東約1,000公里，即香港以東約 2,370公里，預料向西移動，時速約22公里，橫過西北太平洋。楊柳中心附近最高持續風速已升每小時110公里，料即將達至颱風級別（中心風力達時速118公里或以上）。

按照天文台預測，楊柳周一( 11日）增強至颱風級別，中心風力達時速120公里，其後兩日風力再增強至時速140公里。

楊柳周三進入港800公里警戒範圍 日間天晴酷熱稍後有狂風雷暴

按照天文台預測路徑，楊柳周三會進入本港東面800公里警戒範圍，不過其時實遠在台灣台東近岸，天文台暫未預告會否發出一號風球。

九天天氣預報顯示，本港周三天氣變化大，日間大致天晴酷熱，市區最高34度，料因楊柳前緣下沉氣流令氣溫上升；不過稍後有幾陣驟雨及狂風雷暴。

天文台8月10日下午4時半更新九天天氣預報。(天文台圖片)

打風不成三日雨 料周四周五本港有驟雨及狂風雷暴

天文台料隨着楊柳登陸並移入內陸，其環流將影響本港，預測周四（14日）及周五（15日）本港天氣甚差。周四吹西至西南風4至5級，離岸及高地間中6級，即3號風球強風風力，多雲有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大；到周五轉吹南至東南風4至5級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多及有幾陣雷暴。天文台預測到周末天色好轉，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

強烈熱帶風暴楊柳（黑圈）在8月10日晚上8時，集結在沖繩島之東南偏東約1,000公里，即香港以東約 2,370公里，預料向西移動，時速約22公里，橫過西北太平洋。(天文台圖片)

天文台下午向北微調預測移動路徑 料最近香港500公里

天文台預測楊柳會在未來兩三日大致移向台灣一帶，但隨後的路徑及強度仍存在變數，較大可能移向福建至廣東東部沿岸一帶。

天文台今日下午2時更新預測，稍為向北微調預測移動路徑，料楊柳周三至周四掠過台灣南部嘉義市後，再登陸福建南部廈門市，較早上的預測掠過台南、在福建與廣東交界漳州至汕頭一帶登登陸為北，料與本港最近距離，會由東北400公里拉遠至約500公里。

位於西北太平洋的熱帶氣旋楊柳（Podul）8月10日保持向西移動，內地中央氣象台下午2時發放的預測移動路圖，料8月13日至14日掠過台灣台北市後，再登陸福建北部的省會福州市。(中央氣象台圖片)

位於西北太平洋的熱帶氣旋楊柳（Podul）8月10日保持向西移動，深圳市氣象局下午2時發放的預測移動路圖，料8月13日至14日掠過台灣台北市後，再登陸福建北部的省會福州市。(深圳市氣象局圖片)

位於西北太平洋的熱帶氣旋楊柳（Podul）8月10日保持向西移動，台灣中央氣象署下午2時發放的預測移動路圖，料8月13日至14日掠過台灣苗栗縣後，再登陸福建中北部的莆田市。(台灣中央氣象署圖片)

東亞主要官方氣象機構料楊柳經「上路」掠過台北至新竹

內地中央氣象台、深圳市氣象局、台灣中央氣象署、日本氣象局及韓國氣象局的預測路徑，與天文台有分歧，雖然已由前一日預測周三至周三掠過沖繩南面宮古島一帶，向南移至台灣本島，但基本上維持「上路」移動，料掠過台北至新竹，進入台灣海峽，再於福建北部福州至莆田登陸。

台灣中央氣象署今日下午已預測移動路徑稍為向南移，料楊柳會掠過台灣苗栗縣後，再登陸福建中北部的莆田市。

位於西北太平洋的熱帶氣旋楊柳（Pudol）8月10日保持向西移動，日本氣象局當地時間下午3時發放的預測移動路圖，料8月13日至14日從台灣宜蘭縣登陸，，再經新竹縣進入台灣海峽，後登陸福建中北部的莆田市。(日本氣象局圖片)