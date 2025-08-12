打風｜天文台：熱帶氣旋楊柳明早闖港800公里範圍　將發一號風球

天文台發出特別天氣提示，預測熱帶氣旋楊柳會在明早（8月13日）進入本港800公里範圍，預告屆時會發出一號戒備信號。受楊柳的外圍下沉氣流影響，明日日間廣東地區天氣酷熱，而高溫觸發的驟雨會在明日稍後影響該區。



隨著楊柳星期四在廣東東部至福建南部一帶登陸，其相關雨帶會較為接近廣東沿岸，本地在星期四會間中有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪。天文台指，會視乎楊柳與珠江口的距離、強度及本地風力變化，評估是否需要在明日稍後至星期四初時改發更高熱帶氣旋警告信號。



熱帶氣旋楊柳會明早（8月13日）進入本港800公里範圍。(資料圖片)

高空反氣旋正為華南帶來酷熱的天氣。在正午十二時，強烈熱帶風暴楊柳集結在高雄之東南偏東約720公里，預料向西或西北偏西移動，時速約25公里，橫過西北太平洋，大致移向台灣一帶。

正午時分，新界部分地區氣溫上升至33度左右。(天文台網頁截圖)

天文台指，正午時分，新界部分地區氣溫上升至33度左右。例如元朗公園錄得33.3度，北潭涌錄得33度，西貢32.9度。此外，一股偏南氣流為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨。

天文台預計，下午部分時間有陽光及酷熱，局部地區有驟雨。今晚大致多雲，吹和緩西南風。展望明日日間酷熱，稍後有狂風雷暴。星期四間中有狂風大驟雨。星期五天氣仍然不穩定。週末期間部分時間有陽光。