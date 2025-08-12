颱風楊柳｜天文台審視3條件需否改掛3號風球　料周四有狂風大驟雨

【打風／天文台／hko／明天的天氣／移動路徑／楊柳／颱風】熱帶氣旋楊柳今日（12日）下午增強為颱風，天文台預測楊柳會在明早（13日）進入本港800公里範圍，屆時會發出一號戒備信號；澳門氣象局下午表示，預料楊柳明日中午前後進入澳門800公里範圍，屆時也會發出一號風球。



天文台九在天天氣預報中，預測周四（14日）及周五初時（15日）本港離岸及高地風力達6級，即3號風球風力。天文台並預告會視乎楊柳與珠江口的距離、強度及本地風力變化，評估是否需要在明日稍後至周四初時改發3號風球；周四天氣勢必相當惡劣，天文台下午修改預測，料「有狂風大驟雨及雷暴」，比上午料「間中有狂風大驟雨及雷暴」升了一級。



颱風楊柳8月12日晚上20時集結在香港以東約1,120公里，中心附近最高持續風速每小時130公里。（天文台圖片）

天文台8月12日晩上就颱風楊柳預測的位置和強度。（天文台圖片）

颱風韋帕7月20日襲港，天文台早上9時20分改發10號風球後，尖沙咀風力增強，有遊客及市民到來感受颱風的威力。（鄭子峰攝）

▼7月20日 颱風韋帕10號風球下市民遊客追風 ▼



天文台今早預測楊柳會強至強颱風

在今晚8時，颱風楊柳中心附近最高持續風速每小時130公里，集結在香港以東約1,120公里、即高雄之東南偏東約520公里，預料向西北偏西移動，時速約28公里，大致移向台灣南部。

根據天文台今早的預測，楊柳在「登台」前，可能增強至強颱風（下圖粉紅色），即中心持續風速達時速140公里或以上；在橫過台灣後減弱，後移向福建南部與廣東接壤位置，在漳州至潮州之間再登錄並減弱消散。

天文台8月12日早上更新熱帶氣旋楊柳預測移動路徑圖，出現預測會成強颱風。（天文台圖片）

視乎楊柳與珠江口距離、強度及本地風力變化評估需否發3號風球

天文台下午表示，按照現時預測，楊柳會在明早入本港東面800公里警戒範圍，屆時會發出一號戒備信號。受楊柳的外圍下沉氣流影響，明日日間廣東地區天氣酷熱，市區最高34度，而高溫觸發的驟雨會在明日稍後影響該區。天文台會視乎楊柳與珠江口的距離、強度及本地風力變化，評估是否需要在明日稍後至星期四初時改發更高熱帶氣旋警告信號。

▼8月5日 黑色暴雨警告生效11小時▼



8月5日黑色暴雨警告生效期間，中環上午傾盆大雨。大雨化成如雪花。（梁鵬威攝）

8月5日黑色暴雨警告生效期間，中環上午傾盆大雨。大雨化成如雪花。（梁鵬威攝）

明天的天氣：日間酷熱最高34度 稍後驟雨增多及有狂風雷暴

天文台表示，受楊柳的外圍下沉氣流影響，明日華南天氣酷熱，而高溫觸發的驟雨會影響該區。九天天氣預報顯示，預測本港明日部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間酷熱，市區氣溫介乎27至34度，稍後驟雨增多及有狂風雷暴，海有湧浪。

料周四天氣惡劣 預測「間中有狂風大驟雨」變「有狂風大驟雨」

天文台表示隨著楊柳星期四（8月14日）在廣東東部至福建南部一帶登陸，其相關雨帶會較為接近廣東沿岸。天文台下午4時半更新九天天氣預報，預測周四吹南至西南風4至5級，離岸及高地6級；多雲，間中有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪。相比起上午預測「間中有狂風大驟雨」，下午的預測顯示雨勢更大。

天文台預測到周五（15日）改吹東至東南風4至5級，初時高地間中6級；大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時海有湧浪。

天文台8月12日ｍ下午4時半更新九天天氣預報，預測周四及五天氣甚差。(天文台網頁截圖)

澳門氣象局：中午前進入澳門800公里範圍 將發出一號風球

澳門氣象局亦指，預料「楊柳」將於周三（13日）中午前後進入澳門800公里範圍，屆時將會發出一號風球。按照現時預測路徑，「楊柳」橫過台灣地區後大致趨向福建南部至廣東東部沿岸。

澳門氣象局指，受「楊柳」外圍下沉氣流影響，預計周三澳門日間天氣非常酷熱，高溫有機會觸發午後熱對流；周四至周五（14至15日）天氣漸轉多雲及有雷雨，雨勢有時頗大。