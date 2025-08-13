颱風楊柳｜今日酷熱達34度 稍後驟雨增多 明有狂風大驟雨及雷暴
【楊柳／天氣／weather／明天的天氣／hko／天文台】颱風楊柳已增強為強颱風。天文台今晨（8月13日）6時發出特別天氣提示，稱楊柳會在未來兩三小時進入本港800公里範圍，天文台會在上午8時40分發出一號戒備信號。受楊柳的外圍下沉氣流影響，日間廣東地區天氣酷熱，而高溫觸發的驟雨會在今日稍後影響該區。
天文台預測，本港今日部份時間有陽光，局部地區有驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。稍後驟雨增多及有狂風雷暴，海有湧浪。吹輕微至和緩西至西南風。
將評估需否今日稍後至明日初時改發更高風球
隨著楊柳明日（8月14日）在廣東東部至福建南部一帶登陸，其相關雨帶會較為接近廣東沿岸，本港明日會有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪。
天文台會視乎楊柳與珠江口的距離、強度及本地風力變化，評估是否需要在今日稍後至明日初時改發更高熱帶氣旋警告信號。市民請密切留意天文台的最新天氣消息。
楊柳料移向台灣一帶 隨後於廣東至福建再次登陸
天文台指出，受熱帶氣旋楊柳的外圍下沉氣流影響，今日華南天氣酷熱，而高溫觸發的驟雨會影響該區。同時，楊柳會逐漸增強並向偏西方向移動，橫過台灣南部，隨後於廣東東部至福建南部一帶再次登陸並減弱。
在上午5時，楊柳集結在高雄之東南偏東約260公里，預料向西北偏西移動，時速約28公里，大致移向台灣南部。
廣闊低壓槽將在南海中部形成
天文台預料，一道廣闊低壓槽會在周末至下周初在南海中部形成，並向北移動，為廣東西部至北部灣一帶帶來不穩定的天氣，而該廣闊低壓槽上或有低壓區發展。
▼天文台九天天氣預報▼
▼8月4日 遊客暴雨下觀看維港景色▼
周五間中有驟雨及狂風雷暴 周六酷熱達33度
天文台的九天天氣預報顯示，明日（14日）至下周四（21日）均有驟雨。明日料多雲，有狂風大驟雨及雷暴，最高氣溫約29度。周五料間中有驟雨及狂風雷暴，最高30度。
周六（16日）及下周日（17日）均有驟雨，短暫或部份時間有陽光。周六料酷熱達33度，下周日為32度。下周一（18日）及下周二均大致多雲，間中有驟雨及雷暴，介乎27至30度。下周三（20日）及下周四有幾陣驟雨，均介乎27至31度。