強颱風楊柳｜天文台：香港部份地區今極端酷熱 氣溫可達35度以上
【楊柳／天氣／weather／明天的天氣／hko／天文台】楊柳增強為強颱風，天文台今早（13日）發出一號戒備信號。天文台提到，受楊柳外圍下沉氣流影響，預料本港今日部份地區極端酷熱，氣溫可達35度或以上，而高溫觸發的驟雨及狂風雷暴亦會在今日稍後影響廣東地區及珠江口一帶。
楊柳今日會橫過台灣南部 大部份時間與本港保持超過400公里距離
在今日上午10時，強颱風楊柳集結在香港以東約780公里，預料向西北偏西移動，時速約28公里，移向台灣南部，隨後靠近福建南部至廣東東部一帶。
天文台預料楊柳今日會橫過台灣南部，在今日大部份時間與本港保持超過400公里距離，一號戒備信號會在今日日間維持。
高溫觸發驟雨及狂風雷暴會在今日稍後影響
受楊柳的外圍下沉氣流影響，預料本港今日部分地區極端酷熱，氣溫可達35度或以上，而高溫觸發的驟雨及狂風雷暴亦會在今日稍後影響廣東地區及珠江口一帶。
移動速度較快 楊柳明日早上最接近香港
天文台指，由於楊柳移動速度較快，按照現時預測路徑，楊柳將於晚間在福建南部至廣東東部一帶再次登陸，屆時本港離岸及高地風力會逐漸增強，天文台會視乎楊柳與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在今晚（8月13日）至明早（8月14日）改發三號強風信號。楊柳會在明日早上最接近香港。受其雨帶影響，本港明日會有狂風大驟雨及雷暴。
