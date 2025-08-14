颱風楊柳｜一號風球生效　今日間中有驟雨狂風雷暴　雨勢有時頗大

【打風／風球／天文台／hko／明天的天氣／移動路徑／楊柳／颱風】一號戒備信號仍然生效，天文台在今日（14日）上午5時22分發黃色暴雨警告信號。天文台指出，熱帶氣旋楊柳（Podul）已減弱為熱帶風暴，將橫過廣東內陸並逐漸減弱。按照現時預測，楊柳會在今早於香港東北面約300公里掠過，除非採取較為偏南的路徑靠近珠江口，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的機會為低。一號戒備信號會在今早維持一段時間。



天文台預料，本港今日大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約30度；吹和緩至清勁南至西南風，離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。天文台展望，明日（15日）仍然有驟雨。周末天色較為明朗。下周初天氣再度不穩定，風勢頗大。



圖為截至8月12日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

圖為截至8月14日清晨5時30分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

楊柳今橫過廣東內陸逐步減弱 周末期間天色較明朗

天文台指出，熱帶氣旋楊柳會在今日橫過廣東內陸並逐步減弱，與其相關的驟雨及狂風雷暴會在今明兩日影響廣東沿岸地區，海有湧浪。隨著楊柳遠離及減弱，加上高空反氣旋增強，周末期間該區天色較為明朗。

同時，預料一道廣闊低壓槽會在南海中至北部形成，而該廣闊低壓槽上可能有低壓區發展。該低壓系統會在下周初向北移動，為廣東沿岸至北部灣一帶帶來不穩定的天氣。

在上午6時，熱帶風暴楊柳集結在香港之東北約280公里，預料向西北偏西移動，時速約30公里，橫過廣東內陸並逐漸減弱。

颱風楊柳8月14日5時集結在香港之東北約290公里，中心附近最高持續風速每小時45公里。（天文台圖片）

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月14日清晨5時25分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼8月4日 遊客暴雨下觀看維港景色▼



周日至下周二有驟雨及狂風雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（15日）下周五（22日）均有驟雨。明日大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時海有湧浪，料最高30度。 周六（16日）天色好轉，部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱達33度。

下周日（17日）有幾陣驟雨，稍後驟雨增多及有幾陣狂風雷暴，料最高31度。下周一（18日）及下周二（19日）大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，介乎27至30度。下周三（20日）及下周四短暫或部份時間有陽光，有幾陣驟雨，均介乎27至31度。下周五有一兩陣驟雨，最高32度。