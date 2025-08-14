颱風楊柳｜渠務署：截至7時未有確認水浸個案　新添3部龍吸水投用

【打風／風球／楊柳／颱風】天文台今日（14日）上午7時50分改發黑色暴雨警告信號。渠務署表示，在天文台改發紅雨警告時，緊急事故控制中心已即時啟動，並派遣90隊緊急應變隊伍處理市民求助個案，清理水浸情況，重複巡查及清理全港約240個因淤塞而容易水浸地點。截至上午7時，署方未有確認水浸個案。



渠務署新添置3部強力排水機械人「龍吸水」，於8月14日開始投入使用，現時共6部龍吸水可進一步強化處理水浸的能力。（下水水Facebook圖片）

渠務署新添置3部強力排水機械人「龍吸水」，已由今天開始投入使用，現時合共6部龍吸水可以進一步強化處理水浸的能力。

渠務署表示，在天氣不穩定的情況下，會繼續與天文台及路政署保持緊密聯繫及合作，保持戒備及快速派遣緊急應變隊伍盡快處理水浸個案。渠務署呼籲市民應時刻保持渠道暢通，切勿放置雜物阻塞排水渠口。當遇到嚴重水浸情況，應盡快撤離。若發現水浸，應立即致電24小時渠務熱線。

▼8月5日 黑色暴雨警告生效11小時▼

