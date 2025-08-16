天文台：料年內仍有2至5個熱帶氣旋影響香港　須為下半年風季準備

天文台曾於今年3月預測年內有5至8個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內，目前已有5個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內，並須要發出熱帶氣旋警告信號，分別為蝴蝶、丹娜絲、韋帕、楊柳及一個在六月未命名的熱帶低氣壓，較1月至8月長期平均值的約3.8個為多。



天文台綜合考慮厄爾尼諾和拉尼娜的發展情況及其影響、世界各大預報中心最新的預測，最新評估未來四個月仍可能有2至5個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內。



2025年截至8月15日影響香港的熱帶氣旋暫定路徑。（天文台）

今年已發5熱帶氣旋警告 較同期平均值多3.8個

天文台在《天氣隨筆》回顧今年「風季上半場」，指到截至周五（15日），共有14個熱帶氣旋影響西北太平洋及南海，當中有5個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內並須要發出熱帶氣旋警告信號，較1月至8月長期平均值的約3.8個為多，屬於正常偏多，可將主要成因歸納為海洋條件與大氣環流兩方面。

2025年6月至8月上旬（6月1日至8月12日）海水表面溫度距平圖。（天文台）

海洋條件方面，因今年大部分時間西太平洋海面溫度較氣候平均偏高。尤其是西太平洋暖水區面積較大，較廣的暖水面積提供充足的熱能及較高的大氣不穩定度，促進積雲對流增強，有利熱帶氣旋形成與發展。

2025年6月500百帕斯卡（約5至6公里高度）平均位勢高度圖。（天文台）

而大氣環流方面，今年夏季期間，特別是6月及8月副熱帶高壓脊較多時間呈現偏西伸展的態勢。此配置使副熱帶高壓脊南側的東風引導氣流在菲律賓以東海域形成有利的通道，好讓在西北太平洋或南海形成的熱帶擾動或熱帶氣旋移向南海北部，進而提高進入香港500公里範圍內的機會。

最新評估今年餘下時間仍然可能有2至5個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

天文台展望今年餘下時間，預計西太平洋海面溫度仍會略高於氣候平均。最新氣候模式亦顯示，未來數月進入南海的熱帶氣旋數目可能高於氣候平均值。綜合考慮厄爾尼諾/拉尼娜的發展情況及其影響、世界各大預報中心最新的預測，天文台最新評估今年餘下時間仍然可能有2至5個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內，市民仍需為今年風季的下半場作好準備。