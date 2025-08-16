澳門氣象局︰周日風力增強、有驟雨及幾陣雷暴 評估適時發出風球
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
【天文台／澳門／氣象局／weather／暴雨／紅雨／黑雨／打風】一個廣闊低壓區位於本港800公里範圍內，正為南海中北部帶來不穩定天氣。澳門氣象局今午（16日）公布，預料受該低壓區與高壓脊共同影響下，明日（17日）稍後時間驟雨增加及有幾陣雷暴，未來一兩日風力有所增強，間中達6級水平，將會評估低壓區的發展及風力變化，適時發出強烈季候風信號或熱帶氣旋信號。
▼8月14日早上 天文台在返工時間發出黑色暴雨警告▼
澳門氣象局今午4時50分公布，位於南海中部的低壓區正逐漸發展，或在今日稍後時間發展為熱帶氣旋，預料受該系統與高壓脊共同影響下，澳門未來一兩日風力有所增強，間中達6級水平，將評估該低壓區的發展及風力變化，適時發出強烈季候風信號或熱帶氣旋信號。
+3
澳門明日驟雨增加及有幾陣雷暴
澳門氣象局又指，受該低壓區相關雨帶影響，明日（17日）稍後時間驟雨增加及有幾陣雷暴，下周一及周二（18日及19日）雨勢有時頗大，提醒市民留意最新天氣提示及警告，適時調整出行安排，並提防低窪地區可能出現水浸。
天文台：午夜前後評估是否發熱帶氣旋警告 周一周二雨勢大有狂風天文台：料年內仍有2至5個熱帶氣旋影響香港 須為下半年風季準備暴雨｜天文台料高壓脊及廣闊低壓區夾擊 周日至下周二又狂風驟雨天氣｜今日間中有驟雨及幾陣狂風雷暴 最高30度 明日天色較明朗