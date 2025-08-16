澳門氣象局︰周日風力增強、有驟雨及幾陣雷暴　評估適時發出風球

【天文台／澳門／氣象局／weather／暴雨／紅雨／黑雨／打風】一個廣闊低壓區位於本港800公里範圍內，正為南海中北部帶來不穩定天氣。澳門氣象局今午（16日）公布，預料受該低壓區與高壓脊共同影響下，明日（17日）稍後時間驟雨增加及有幾陣雷暴，未來一兩日風力有所增強，間中達6級水平，將會評估低壓區的發展及風力變化，適時發出強烈季候風信號或熱帶氣旋信號。



▼8月14日早上 天文台在返工時間發出黑色暴雨警告▼



熱帶氣旋楊柳的;環流在8月14日清晨開始為港帶來大暴雨，天文台早上7時50分發出黑色暴雨警告，在南昌邨附近，上班途中市民顯得有點狼狽。（梁鵬威攝）

熱帶氣旋楊柳的;環流在8月14日清晨開始為港帶來大暴雨，天文台早上7時50分發出黑色暴雨警告，在尖沙咀，無帶雨傘出門的市民，被大雨淋濕。（羅國輝攝）

澳門氣象局今午4時50分公布，位於南海中部的低壓區正逐漸發展，或在今日稍後時間發展為熱帶氣旋，預料受該系統與高壓脊共同影響下，澳門未來一兩日風力有所增強，間中達6級水平，將評估該低壓區的發展及風力變化，適時發出強烈季候風信號或熱帶氣旋信號。

澳門氣象局七日天氣預報。（網頁截圖）

澳門明日驟雨增加及有幾陣雷暴

澳門氣象局又指，受該低壓區相關雨帶影響，明日（17日）稍後時間驟雨增加及有幾陣雷暴，下周一及周二（18日及19日）雨勢有時頗大，提醒市民留意最新天氣提示及警告，適時調整出行安排，並提防低窪地區可能出現水浸。