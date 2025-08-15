暴雨｜天文台料高壓脊及廣闊低壓區夾擊　周日至下周二又狂風驟雨

【天文台／weather／暴雨／紅雨／黑雨／打風】天文台今日（15日）指出，一個廣闊低壓區會在未來兩三日於南海中至北部形成，會否發展為熱帶氣旋仍存在變數。在中國東南部高壓脊及廣闊低壓區共同影響下，預測香港所在的華南沿岸下周初有狂風大驟雨及雷暴。



九天天氣預報顯示，天文台預測下周日（17日）有幾陣狂風驟雨，稍後驟雨增多及有雷暴；到下周一（18日）有狂風驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時頗大；到下周二（19日）初時部分地區雨勢仍然較大。初時部分地區雨勢較大。隨着該廣闊低壓區移入內陸及減弱，下周中後期廣東沿岸驟雨減少。



▼8月14日早上 天文台在返工時間發出黑色暴雨警告▼



熱帶氣旋楊柳的;環流在8月14日清晨開始為港帶來大暴雨，天文台早上7時50分發出黑色暴雨警告，在南昌邨附近，上班途中市民顯得有點狼狽。（梁鵬威攝）

熱帶氣旋楊柳的;環流在8月14日清晨開始為港帶來大暴雨，天文台早上7時50分發出黑色暴雨警告，在尖沙咀，無帶雨傘出門的市民，被大雨淋濕。（羅國輝攝）

熱帶氣旋楊柳的;環流在8月14日清晨開始為港帶來大暴雨，天文台早上7時50分發出黑色暴雨警告，在南昌邨附近，上班途中市民顯得有點狼狽。（梁鵬威攝）

明天的天氣：有幾陣驟雨 日間部分時間有陽光及酷熱

驟雨今日仍影響廣東沿岸及南海北部，天文台預測下午短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨，初時局部地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴。不過，天文台指受一道高壓脊影響，明日（16日，星期六）中國東南部天色好轉，預測大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光及酷熱，氣溫最高33度，吹東風4至5級，離岸及高地間中6級，到海邊暢泳的市民要留意。

南海廣闊低壓區會否發展為熱帶氣旋存在變數

天文台近日都指出，在南海的廣闊低壓糟或有低壓區形成，今日再一步確定，一個廣闊低壓區會在未來兩三日於南海中至北部形成，並逐漸移向海南島至廣東西部沿岸一帶，而其會否發展為熱帶氣旋仍存在變數。

歐洲中期預報中心傳統電腦模式及其AI人工智能電腦模式「AIFS」、以及人工智能電腦模式「盤古」、「風烏」及「伏羲」的預測，均與天文台相若，料維持廣闊低壓區程度，向北移向海南島與越南北部之間的北部灣一帶。

▼歐洲中期預報中心傳統電腦模式8月15日預測南海廣闊低壓區移動路徑▼



▼歐洲中期預報中心人工智能電腦模式「AIFS」8月15日預測南海廣闊低壓區移動路徑▼



▼人工智能電腦模式「盤古」8月15日預測南海廣闊低壓區移動路徑▼



▼人工智能電腦模式「風烏」8月15日預測南海廣闊低壓區移動路徑▼



▼人工智能電腦模式「伏羲」8月15日預測南海廣闊低壓區移動路徑▼



高壓脊及廣闊低壓區共同影響 下周初離岸及高地吹強風

不過，天文台指出，在中國東南部的高壓脊及南海的共同影響下，華南沿岸及南海北部風勢頗大，下周初該區有狂風大驟雨及雷暴，離岸及高地風力間中6級，即3號風球風力的強風。

天文台8月15日上午11時半更新九天天氣預報顯示，周日起三日有幾陣狂風驟雨，到20日起日間短暫時間有陽光。（天文台圖片)

本港下周一及周二初時雨勢有時頗大

九天天氣預報顯示，天文台預測下周日（17日）吹東風5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，有幾陣狂風驟雨，稍後驟雨增多及有雷暴，海有大浪。到下周一（18日）吹東至東南風4至5級，離岸及高地間中6級，多雲有狂風驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時頗大，海有大浪。惡劣天氣持續至下周二（19日），吹南至東南風4級，初時離岸5級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大。

天文台表示，隨着該廣闊低壓區移入內陸及減弱，下周中後期廣東沿岸驟雨減少，下周三起短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。

▼8月14日清晨 黑雨前維港兩岸閃電不停▼

