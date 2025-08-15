天氣｜今日間中有驟雨及幾陣狂風雷暴　最高30度　明日天色較明朗

【打風／風球／天文台／hko／明天的天氣／移動路徑／楊柳／颱風】熱帶低氣壓楊柳已在華中消散。天文台今晨（8月15日）表示，偏南氣流持續為廣東西部沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，預測本港今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。日間最高氣溫約30度。吹和緩至清勁東至東南風，離岸及高地間中吹強風。天文台展望，明日（16日）天色較為明朗。隨後一兩日風勢頗大，驟雨逐漸增多及有狂風。



圖為截至8月15日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

低壓區或在南海發展 下周初帶來不穩定天氣

天文台指出，偏南氣流今日會為廣東西部沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。隨著高空反氣旋增強，週末廣東地區天色稍為好轉。

同時，一道廣闊低壓槽會在南海中至北部形成，而廣闊低壓槽上可能有低壓區發展。預料該低壓區會在下週初向北移動，為廣東沿岸至北部灣一帶帶來不穩定的天氣。隨著該低壓區移入內陸及減弱，下週中期廣東沿岸驟雨減少

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月15日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周日至下周二有驟雨及狂風雷暴 「處暑」最高31度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（16日）至下周六（23日）均有驟雨。明日大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部份時間有陽光及酷熱，最高達33度。下周日（17日）至下周二（19日）有驟雨及幾陣狂風雷暴，其中下周一（18日）雨勢有時頗大；下周日最高31度，下周一及周二則最高30度，

下周三（20日）至下周六仍有驟雨，短暫或部份時間有陽光，最高氣溫約30或31度。其中下周六為二十四節氣的「處暑」，料當日大致多雲，有幾陣驟雨，介乎27至31度。