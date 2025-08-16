風暴｜一號風球至少維持至周日朝9時　天文台考慮2因素會否轉3號

位於南中國海中北部的低壓區周六（16日）晚增強為熱帶低氣壓，天文台晚上10時20分發出一號風球，會至少維持至星期日早上9時。



天文台預料該熱帶低氣壓會大致移向海南島一帶，受其與中國東南部的高壓脊共同影響，本港風力會在明日（17日，星期日）有所增強。天文台會視乎該熱帶低氣壓與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期日早上9時至中午12時改發3號風球。



九天天氣預報顯示，預測明日吹東風5級，離岸間中6級、高地達7級，6及7級為強風，即3號風球風力，改發3號風球機率提升。



8月16日間受到南海中北部廣闊低壓區及中國東南部的高壓脊共同影響，本港東風增強，石澳有大浪，不過仍有不少泳客落水玩浪。

8月16日間受到南海中北部廣闊低壓區及中國東南部的高壓脊共同影響，本港東風增強，石澳有大浪，有泳客玩衝浪板。

8月16日間受到南海中北部廣闊低壓區及中國東南部的高壓脊共同影響，本港東風增強，石澳有大浪，救生員駕駛水上救援電單車也不易。

南海中北部的熱帶低氣壓8月16日晚上23時，集結在香港之西南偏南約670公里，中心附近最高持續風速每小時45公里，未來一兩日大致移向海南島一帶。（天文台圖片）

周六晚上11時，該熱帶低氣壓集結在香港之西南偏南約670公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向海南島一帶。天文台表示，按照現時預測，該熱帶低氣壓會在星期日初時與本港保持超過500公里距離，一號戒備信號會至少維持至星期日早上9時。

需否在周9至12時改發3號 視乎熱帶低氣壓與本港距離及本地風力變化

天文台表示，預料該熱帶低氣壓會大致移向海南島一帶，受其與中國東南部的高壓脊共同影響，本港風力會在星期日有所增強。天文台會視乎該熱帶低氣壓與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期日早上9時至中午12時改發三號強風信號。

天文台指與熱帶低氣壓相關的雨帶，會在星期日靠近廣東沿岸地區，預料星期日驟雨逐漸增多及有狂風，雨勢有時較大，海有大浪及湧浪，呼籲市民遠離岸邊及停止水上活動。

天文台8月16日晚上22:25更新九天天氣預報，提高8月17日的風力預測。(天文台圖片）

明天的天氣：高地風力達7級 間中有狂風驟雨及雷暴 雨勢有時較大

九天天氣預報顯示，天文台預測明日吹東風5級，離岸間中6級，高地達7級；大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大，海有大浪及湧浪。6及7級為強風，即3號風球風力。

周一返工返學注意 天文台料有狂風驟雨及雷暴 雨勢有時「頗大」

天文台預測到下周一（18日）轉吹東至東南風4至5級，初時離岸及高地間中6級；多雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。到下周二（19日）吹南至東南風3至4級，初時離岸5級；大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大。

天文台表示，隨着該熱帶氣旋移入華南內陸及減弱，下周中後期廣東沿岸驟雨逐漸減少，天色好轉，下周三（20日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光，其後三日短暫時間有陽光，氣溫回升，下周五（22日）日間酷熱。下周日（24日 ）及一（25日）又吹東南風，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，未知是否又有低壓系統靠近。