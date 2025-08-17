澳門氣象局中午改發三號風球　下午風雨漸趨明顯　掛八號機會較低

【天文台／澳門／氣象局／weather／暴雨／紅雨／黑雨／打風】一個廣闊低壓區位於本港640公里範圍內，正為南海中北部帶來不穩定天氣。澳門氣象局今（17日）中午改發三號風球，預測風力將增強達6級，下午風雨將漸趨明顯，現時估計較低機會發出八號。



8月14日澳門錄得有紀錄以來、生效最長的黑色暴於警告。位於倫敦人與美獅美高梅之間的地底隧道嚴重水浸，多輛私家車困於水中。（網上影片截圖）

8月14日路氹金光大道賭場區淪為澤國，路面積水淹過車輪。（網上影片截圖）

8月14日受大雨影響，氹仔及路環個別氣象站曾錄得每小時累積雨量接近110毫米。（網上圖片）

澳門氣象局預料位於南海中部的熱帶低氣壓以西北方向移動，未來一兩日大致趨向海南島。在高壓脊共同影響下，預測今日（17日）本澳風力將增強達6級。按最新資料預測，本澳下午風雨將漸趨明顯，因此將於中午12時發出三號風球。

受該熱帶低氣壓相關雨帶影響，澳門稍後驟雨增加及有幾陣雷暴，週一及週二(18日及19日)雨勢有時頗大。由於未來數日並非處於天文大潮，出現風暴潮機會為低，但低窪地區可能因短時強降雨出現水浸。

▼8月14日早上 天文台在返工時間發出黑色暴雨警告▼



熱帶氣旋楊柳的;環流在8月14日清晨開始為港帶來大暴雨，天文台早上7時50分發出黑色暴雨警告，在南昌邨附近，上班途中市民顯得有點狼狽。（梁鵬威攝）

熱帶氣旋楊柳的;環流在8月14日清晨開始為港帶來大暴雨，天文台早上7時50分發出黑色暴雨警告，在尖沙咀，無帶雨傘出門的市民，被大雨淋濕。（羅國輝攝）

熱帶氣旋楊柳的;環流在8月14日清晨開始為港帶來大暴雨，天文台早上7時50分發出黑色暴雨警告，在南昌邨附近，上班途中市民顯得有點狼狽。（梁鵬威攝）

+ 3