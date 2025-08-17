澳門氣象局中午改發三號風球 下午風雨漸趨明顯 掛八號機會較低
撰文：譚曉彤
出版：更新：
【天文台／澳門／氣象局／weather／暴雨／紅雨／黑雨／打風】一個廣闊低壓區位於本港640公里範圍內，正為南海中北部帶來不穩定天氣。澳門氣象局今（17日）中午改發三號風球，預測風力將增強達6級，下午風雨將漸趨明顯，現時估計較低機會發出八號。
澳門氣象局預料位於南海中部的熱帶低氣壓以西北方向移動，未來一兩日大致趨向海南島。在高壓脊共同影響下，預測今日（17日）本澳風力將增強達6級。按最新資料預測，本澳下午風雨將漸趨明顯，因此將於中午12時發出三號風球。
受該熱帶低氣壓相關雨帶影響，澳門稍後驟雨增加及有幾陣雷暴，週一及週二(18日及19日)雨勢有時頗大。由於未來數日並非處於天文大潮，出現風暴潮機會為低，但低窪地區可能因短時強降雨出現水浸。
▼8月14日早上 天文台在返工時間發出黑色暴雨警告▼
