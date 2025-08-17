返工帶遮｜天文台料未來9日有驟雨　星期三至六短暫時間有陽光

【明天的天氣／hko／天文台 / 返工帶遮 / 周末天氣】天文台今日表示一號戒備信號會至少維持至今晚8時，隨後是否需要改發三號強風信號，需視乎其相關強風區與珠江口的距離以及本地風力變化。



位於南海中北部的熱帶氣旋會在今明兩日橫過海南島並移向北部灣一帶，預計本港未來9日持續有雨。明日（17日）有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，氣溫介乎26至29度，本周中短暫時間有陽光，星期五、六最高氣溫達33度。



天文台預測本港明日有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。（資料圖片/李家傑攝）

展望星期一雨勢有時頗大

大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大。吹清勁有時疾勁偏東風，離岸及高地間中吹強風。海有大浪及湧浪。

展望明日雨勢有時頗大，稍後風勢減弱。星期二仍然有驟雨。隨後兩三日短暫時間有陽光，驟雨減少。

▼ 8月16日 石澳大浪 ▼



熱帶氣旋今明橫過海南島 華南沿岸有狂風大驟雨

天文台指，位於南海中北部的熱帶氣旋會在今明兩日橫過海南島並移向北部灣一帶。在該熱帶氣旋及位於中國東南部的高壓脊的共同影響下，華南沿岸及南海北部風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴。

天文台指隨著該熱帶氣旋移入內陸及減弱，本星期中期廣東沿岸驟雨逐漸減少，預料高空反氣旋會在本週後期稍為增強，華南沿岸天色好轉。預料高空反氣旋會在本週後期稍為增強，華南沿岸天色好轉，日間天氣酷熱。

天文台預測未來9日有雨。圖示18日至26日天氣預測。（天文台網站截圖）

氣溫方面，星期二最高溫度開始升至30度以上，星期五六最高達33度。（天文台網站截圖）

連續9天有驟雨 周五、六最高氣溫33度

根據天文台九天天氣預報，未來9日均有驟雨。氣溫方面，星期二開始最高溫度升至30度，星期五六較炎熱，氣溫介乎28至33度。

天文台預測明日（18日）多雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，溫度介乎26至29度；星期二（19日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，稍後驟雨減少。星期三（20日）至及四（21日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。

星期五六（22日至23日）部分時間有陽光，局部地區有驟雨。日間酷熱，氣溫介乎28至33度。星期日（24日）大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。下星期一二（25日至26日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。