打風｜天文台出路徑概率預報　料熱帶氣旋與本港距離至少500公里

天文台今日（20日）表示，預料現時位於菲律賓以東海域的低壓區會在未來一兩日移向呂宋並逐漸發展，隨後橫過南海中北部，大致移向海南島及以南海域，但其在南海的發展仍存在變數。根據現時評估，該潛在的熱帶氣旋會與本港保持約500公里或以上的距離，本港普遍吹烈風( 8至9級風力）的可能性較低，即未見出現需發出8號風球的條件，天文台新發出的路徑概率預報顯示，香港處於受吹襲機率1%至10%範圍。



天文台預料本港星期六（23日）初時仍然酷熱，稍後天氣有所變化，稍後漸轉多雲，有幾陣驟雨及雷暴；星期日（24日）有幾陣狂風驟雨，風勢頗大，海有湧浪；下星期一及星期二（25及26日）仍有驟雨。



8月20日早上11時衛星雲圖顯示一個低壓區正為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。(天文台圖片)

天文台科學主任（陳玉葆 黃家興 范文熙）今日在網頁專欄「天氣隨筆」發表題為《風季下半場開幕？》文章，指從今早（20日）的衛星圖像顯示，日前位於關島附近的低壓區現已移向菲律賓以東海域，並為該區帶來不穩定天氣。

根據目前的實況分析，西北太平洋的熱帶氣旋潛熱較高，而呂宋一帶的垂直風切變亦較低，有利此低壓系統在未來一兩日移向呂宋期間逐漸發展，但該低壓系統於星期五（22日）橫過呂宋一帶時受地形影響會有所減弱。

熱帶氣旋路徑概率預報顯示低壓系統有較大機會橫過南海中北部，大致移向海南島及以南海域。（天文台圖片）

料大致移向海南島及以南海域 惟仍存在變數

至於隨後的移動路徑方面，各電腦預報模式預料該低壓系統會橫過南海中北部，大致移向海南島及以南海域，但其在南海的發展，包括其強度及移動速度仍存在變數。

不同電腦預報模式對低壓系統的強度及移動速度的預測仍存在分歧，而華南沿岸的雨量亦有頗大分別。（天文台圖片）

料維持距離本港500公里或以上 本港普遍吹烈風的可能性較低

文章指出，根據現時評估，該潛在的熱帶氣旋較大機會與本港維持約500公里或以上的距離，本港普遍吹烈風的可能性較低。天文台表示，會繼續密切監測該低壓系統的發展及其對本港天氣的影響，市民請繼續留意天文台的最新天氣消息。