打風｜天文台料低壓區周五橫過呂宋　周日周一離岸高地風力達6級

天文台今日（21日）表示，預料現時位於菲律賓以東海域的低壓區會在明日（22日）橫過呂宋島，在周末期間橫過南海中北部並逐漸發展，大致移向海南島南部及以南海域，但其在南海的強度及路徑仍存在變數。



天文台料該潛在的熱帶氣旋會與本港保持約500公里或以上的距離，本港普遍吹烈風( 8至9級風力）的可能性較低，即未見出現需發出8號風球的條件；路徑概率預報顯示，香港處於受吹襲機率1%至10%範圍。九天天氣預報顯示，預測周六（23日）稍後天氣轉差，有幾陣狂風驟雨及雷暴，下周日至下周一初段（25及26日）離岸及高地風力達6級，即3號風球風力。



趁暑假標尾會遊日本市民注意，位於日本九州的熱帶低氣壓今早增強為熱帶風暴，以香港天文台提供名稱「玲玲」命名，料會在今日橫過九州一帶。



天文台預測位於菲律賓以東海域的低壓區會在8月22日橫過呂宋，8月21日其中心位置開始成型，但組織仍較疏散。（Tropical Tidbits圖片）

天文台料位於菲律賓以東海域的低壓區會（右下方）在8月22日橫過呂宋，在周末期間橫過南海中北部並逐漸發展；熱帶風暴「玲玲」（右上角）料會在今日橫過九州一帶。紅色代表有強對流天氣。（天文台圖片）

位於菲律賓以東海域的低壓區會在明日（22日）橫過呂宋，在周末期間橫過南海中北部並逐漸發展，大致移向海南島南部及以南海域。（Tropical Tidbits圖片）

明天的天氣：日間酷熱最高33度 稍後局部地區有驟雨

天文台在今早的預報指出，高空反氣旋會在未來一兩日影響華南沿岸，該區日間酷熱，預測明日（22日，星期五）大致天晴，日間酷熱，最高33度，稍後局部地區有驟雨；到星期六（23日）初時大致天晴，日間酷熱，最高33度，稍後多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。

天文台8月21日上午更新九天天氣預報，預料23日稍後天氣開始受到熱帶氣旋影響，8月24至26日有幾陣狂風驟雨。 (天文台圖片)

下周日至下周一初段離岸及高地風力達6級 即3號風球風力

受該低壓系統影響，天文台預測周末至下周初南海北部及廣東沿岸有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。

天文台預測下周初本港天氣甚差，下周日（24日）吹東風4至5級，離岸及高地6級；大致多雲，間中有狂風驟雨，海有湧浪。下周一（25日）吹東至東南風4至5級，初時高地間中6級；大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時驟雨較多。下周二（26日）吹東至東南風4級，初時5級；大致多雲，有幾陣驟雨。6級為強風，即3號風球風力。

8月20日早上11時衛星雲圖顯示一個低壓區正為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。(天文台圖片)

西北太平洋情況有利風暴增強 橫過呂宋一帶時因地形影響而減弱

天文台科學主任昨日在網頁專欄「天氣隨筆」發表題為《風季下半場開幕？》文章，指從昨早（20日）的衛星圖像顯示，日前位於關島附近的低壓區現已移向菲律賓以東海域，並為該區帶來不穩定天氣。

分析指西北太平洋的熱帶氣旋潛熱較高，而呂宋一帶的垂直風切變亦較低，有利此低壓系統在未來一兩日移向呂宋期間逐漸發展，但該低壓系統於星期五（22日）橫過呂宋一帶時受地形影響會有所減弱。

熱帶氣旋路徑概率預報顯示低壓系統有較大機會橫過南海中北部，大致移向海南島及以南海域。（天文台圖片）

料大致移向海南島及以南海域 惟仍存在變數

至於隨後的移動路徑方面，各電腦預報模式預料該低壓系統會橫過南海中北部，大致移向海南島及以南海域，但其在南海的發展，包括其強度及移動速度仍存在變數。

不同電腦預報模式對低壓系統的強度及移動速度的預測仍存在分歧，而華南沿岸的雨量亦有頗大分別。（天文台圖片）

料維持距離本港500公里或以上 本港普遍吹烈風可能性較低

文章指出，根據現時評估，該潛在的熱帶氣旋較大機會與本港維持約500公里或以上的距離，本港普遍吹烈風的可能性較低。天文台表示，會繼續密切監測該低壓系統的發展及其對本港天氣的影響，市民請繼續留意天文台的最新天氣消息。

▼人工智能電腦模式「風烏」8月20日預測西北太平洋熱帶氣旋移動路徑▼



▼人工智能電腦模式「盤古」8月20日預測西北太平洋熱帶氣旋移動路徑▼



▼人工智能電腦模式「伏羲」8月20日預測西北太平洋熱帶氣旋移動路徑▼



▼歐洲中期預報中心人工智能電腦模式「AIFS」8月20日預測西北太平洋熱帶氣旋移動路徑▼



位於日本九州的熱帶低氣壓今早增強為熱帶風暴，命名為「玲玲」，天文台料會在今日橫過九州一帶。內地中央氣象台上午11時的颱風快訊指出，上午11時集結在日本兒島西偏北方約95公里，以每小時5至10公里向東偏北方移動，強度變化不大。