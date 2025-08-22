打風消息｜天文台：南海中部熱帶低氣壓增強為熱帶風暴　命名劍魚

【打風／天文台／天氣／劍魚／一號風球／3號風球／hko／暴雨警告】位於菲律賓呂宋附近的低壓區周五（22日）進入南中國海中北部，並增強為熱帶氣旋，天文台晚上9時40分發出一號戒備信號。天文台今早（23日）表示，該熱帶氣旋穩定地向偏西方向移動並逐漸增強，其強風區仍與廣東沿岸保持一定距離。一號戒備信號會至少維持至今日下午5時，預料該熱帶氣旋在今晚至明早（24日）於香港以南約500公里或以外掠過，屆時本港南部及鄰近海域間中吹強風，天文台會密切監察本地風力變化。



天文台8月22日早上指出，位於菲律賓呂宋附近的低壓區（紅色位置，代表有強對流天氣）會在稍後進入南海，在周末期間橫過南海中北部並逐漸發展。（天文台圖片）

▼8月23日 風暴消息▼

【11:45】過去數小時，劍魚穩定地向偏西方向移動並逐漸增強，其強風區仍與廣東沿岸保持一定距離。一號戒備信號會至少維持至今日下午5時。

預料劍魚會在今晚至明早於香港以南約500公里或以外掠過，屆時本港南部及鄰近海域間中吹強風，天文台會密切監察本地風力變化。

本港今日下午仍然大致天晴及酷熱。隨著與劍魚相關的外圍雨帶逐漸靠近廣東沿岸，預料稍後本港漸轉多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴。海有湧浪。明日風勢較大，間中有狂風驟雨。市民請遠離岸邊及停止水上活動。

【09:45】過去數小時，劍魚穩定地向偏西方向移動並逐漸增強，其強風區仍與廣東沿岸保持一定距離。一號戒備信號會至少維持至今日下午5時。

天文台預料，劍魚會在今晚至明早於香港以南約500公里或以外掠過，屆時本港南部及鄰近海域間中吹強風，天文台會密切監察本地風力變化。

本港今日日間仍然大致天晴及酷熱。隨著與劍魚相關的外圍雨帶在今日稍後逐漸靠近廣東沿岸，預料本港下午漸轉多雲，稍後有幾陣驟雨及狂風雷暴。海有湧浪。明日風勢較大，間中有狂風驟雨。市民請遠離岸邊及停止水上活動。

【09:15】天文台指，位於南海中部的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為劍魚。

在上午9時，劍魚集結在香港之東南偏南約610公里，即在北緯17.2度，東經116.4度附近，預料向西移動，時速約25公里，大致移向海南島以南海域。

【07:45】天文台指，一號戒備信號會至少維持至今日下午5時。預料該熱帶氣旋在今晚至明早於香港以南約500公里或以外掠過，屆時本港南部及鄰近海域間中吹強風，天文台會密切監察本地風力變化。

天文台料，本港今日日間仍然大致天晴及酷熱。隨著與該熱帶氣旋相關的外圍雨帶在今日稍後逐漸靠近廣東沿岸，預料本港下午漸轉多雲及有幾陣驟雨，稍後有狂風雷暴。海有湧浪。明日風勢較大，間中有狂風驟雨。市民請遠離岸邊及停止水上活動。

8月22日晚上8時，低壓區增強至熱帶低氣壓，中心附近最高持續風速每小時45公里。（天文台圖片）

【22:45】根據現時預測，該熱帶低氣壓會在星期六（23日）及星期日（24日）逐漸增強，預料會在星期六晚上至星期日早上於香港以南約500公里或以外掠過。一號戒備信號會至少維持至星期六中午。

天文台預料本港星期六大致天晴，日間酷熱，晚上有幾陣驟雨及狂風雷暴。海有湧浪。星期日風勢較大，間中有狂風驟雨。市民請遠離岸邊及停止水上活動。

【21:40】天文台發出一號戒備信號。

【20:00】位於呂宋以西海域的低壓區已增強為熱帶低氣壓，即將進入本港800公里範圍，天文台將於下午9時40分發出一號戒備信號。該熱帶低氣壓在周末期間橫過南海中北部並逐漸增強，與本港保持約500公里或以上的距離，大致移向海南島南部及以南海域。

天文台預料本港明日大致天晴，日間酷熱，明晚有幾陣驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。星期日風勢較大，間中有狂風驟雨。市民請留意天文台的最新天氣消息，遠離岸邊及停止水上活動。

【12:00】天文台︰位於呂宋的低壓區將進入南海並增強為熱帶氣旋，預料會在今晚進入本港800公里範圍，屆時天文台會發出一號戒備信號。該熱帶氣旋會在週末期間橫過南海中北部並逐漸增強，與本港保持約500公里或以上的距離，大致移向海南島南部及以南海域。 預料本港明日初時大致天晴及酷熱，稍後有幾陣驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。星期日風勢較大，間中有狂風驟雨。

天文台8月22日上午11時30分更新九天天氣預報，料8月23日稍後至下周初天氣受到南海的熱帶氣旋影響，狂風驟雨。（天文台圖片）

【11:30】天文台更新九天天氣預報，料8月23日稍後至下周初天氣受到南海的熱帶氣旋影響，狂風驟雨。預測明日（23日，星期六）開始受到熱帶氣旋影響，初時吹微風2級，漸轉東風4至5級，高地6級；初時大致天晴，日間酷熱，最高33度，稍後多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。

到星期日（24日）吹東風4至5級，離岸及高地6級，大致多雲，間中有狂風驟雨，海有湧浪。天文台預測星期一（25日）天氣仍甚差，吹東至東南風4至5級，初時高地間中6級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。下周二（26日）大致多雲，有幾陣驟雨。

天文台8月21日晚發出路徑概率預報，預測菲律賓以東海域的低壓區會在22日橫過呂宋，於周末期間橫過南海中北部並逐漸發展，大致移向海南島南部及以南海域，會與本港保持約500公里或以上距離。（天文台Facebook圖片）

