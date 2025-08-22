酷熱天氣｜今日大致天晴達34度　明日稍後間中有狂風驟雨

【天氣／weather／明天的天氣／hko／天文台】高空反氣旋正覆蓋南海北部及廣東沿岸，同時一股偏南氣流正影響該區。天文台預測，本港今日（8月22日）大致天晴。日間酷熱，最高氣溫約34度。稍後局部地區有驟雨，吹微風。於昨日下午4時20分發出的酷熱天氣警告，目前仍然生效。



天文台展望，明日（23日）日間大致天晴及酷熱，稍後及星期日（24日）間中有狂風驟雨，風勢較大，海有湧浪。下周初仍有幾陣驟雨。



圖為截至8月22日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

菲律賓以東低壓區料移向海南島 強度及路徑仍存變數

天文台指出，高空反氣旋會在今明兩日影響華南沿岸，該區日間酷熱。預料現時位於菲律賓以東海域的低壓區會在今日橫過呂宋，在周末期間橫過南海中北部並逐漸發展，大致移向海南島南部及以南海域，但其在南海的強度及路徑仍存在變數。

受該低壓系統影響，周末至下周初南海北部及廣東沿岸有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。一道廣闊低壓槽會在下周中期為南海中北部帶來不穩定天氣。

此外，在上午5時，熱帶低氣壓玲玲集結在鹿兒島之東北偏東約110公里，預料向東北偏東移動，時速約10公里，橫過日本九州以東海域。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月22日清晨4時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日「處暑」達33度 至下周六均有驟雨

明日（23日）二十四節氣的「處暑」，天文台的九天天氣預報顯示，明日（23日）至下周六（30日）均有驟雨。其中，明日初時大致天晴，日間酷熱達33度，稍後多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴。下周日（24日）至下周四（28日）均最高30度，下周日間中有狂風驟雨；下周一（25日）有幾陣驟雨及雷暴。初時驟雨較多。

下周二（26日）料大致多雲，有幾陣驟雨。下周三（27日）及下周四（28日） 大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。下周五（29日）及下周六（30日）仍有驟雨，短暫時間有陽光，料介乎27至31度。