打風｜天文台：預料今晚掛一號風球　低壓區增強今晚入港800公里

【打風／天文台／天氣／劍魚／一號風球／3號風球／hko／暴雨警告】天文台今早（22日）指出，現時位於呂宋附近的低壓區會逐漸發展為熱帶氣旋，預料會在未來兩三日橫過南海中北部，大致移向海南島南部及以南海域。



天文台今午12時發特別天氣提示指，預測該熱帶氣旋今晚進入本港800公里範圍，屆時天文台會發出一號戒備信號。天文台指，該熱帶氣旋會在周末期間橫過南海中北部並逐漸增強，與本港保持約500公里或以上的距離，大致移向海南島南部及以南海域。



當增至熱帶風暴級，料將命名「劍魚」（Kajiki，日本提供名稱，即劍魚星座）。



天文台8月22日早上指出，位於菲律賓呂宋附近的低壓區（紅色位置，代表有強對流天氣）會在稍後進入南海，在周末期間橫過南海中北部並逐漸發展。（天文台圖片）

天文台8月21日晚發出路徑概率預報，預測菲律賓以東海域的低壓區會在22日橫過呂宋，於周末期間橫過南海中北部並逐漸發展，大致移向海南島南部及以南海域，會與本港保持約500公里或以上距離。（天文台Facebook圖片）

高空反氣旋會在今明兩日影響華南沿岸，該區日間酷熱，天文台預測今日吹微風2級，大致天晴，日間酷熱，市區最高34度，稍後局部地區有驟雨。天文台表示，受該低壓系統影響，周末至下周初南海北部及廣東沿岸、包括本港，會有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。

天文台8月22日上午11時30分更新九天天氣預報，料稍後8月23日稍後至下周初天氣受到南海的熱帶氣旋影響，狂風驟雨。（天文台圖片）

明日的天氣：初時大致天晴酷熱 後有幾陣狂風驟雨及雷暴

天文台預測明日（23日，星期六）開始受到熱帶氣旋影響，初時吹微風2級，漸轉東風4至5級，高地6級；初時大致天晴，日間酷熱，最高33度，稍後多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。

到星期日（24日）吹東風4至5級，離岸及高地6級，大致多雲，間中有狂風驟雨，海有湧浪。天文台預測星期一（25日）天氣仍甚差，吹東至東南風4至5級，初時高地間中6級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。下周二（26日）大致多雲，有幾陣驟雨。

天文台料下周三（27日）大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部分時間天色明朗。不過廣闊低壓槽會在下周中至後期影響南海中北部，天氣仍然不穩定，下周四及五（28日及29日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。

內地中央氣象台8月22日早上將菲律賓呂宋附近的低壓區升級為熱帶低氣壓，並發出預測移動路徑圖，料其會向西移動並增強為颱風，在月8月24日晚在海南島以南掠過。(中央氣象台圖片)

深圳市氣象局8月22日早上將菲律賓呂宋附近的低壓區升級為熱帶低氣壓，並發出預測移動路徑圖，料其會向西移動並增強為颱風，在月8月24日晚在海南島以南掠過。(深圳市氣象局圖片)

台灣中央氣象署8月22日早上將菲律賓呂宋附近的低壓區升級為熱帶低氣壓，並發出預測移動路徑圖，料其會向西移動並增強為颱風，在月8月24日晚在海南島以南掠過。(台灣中央氣象署圖片)

日本氣象廳8月22日早上將菲律賓呂宋附近的低壓區升級為熱帶低氣壓，並發出預測移動路徑圖，料其會向西移動並增強為颱風，在月8月24日晚在海南島以南掠過。(日本氣象廳圖片)