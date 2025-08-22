打風｜天文台：預料今晚掛一號風球 低壓區增強今晚入港800公里
撰文：石國威
出版：更新：
【打風／天文台／天氣／劍魚／一號風球／3號風球／hko／暴雨警告】天文台今早（22日）指出，現時位於呂宋附近的低壓區會逐漸發展為熱帶氣旋，預料會在未來兩三日橫過南海中北部，大致移向海南島南部及以南海域。
天文台今午12時發特別天氣提示指，預測該熱帶氣旋今晚進入本港800公里範圍，屆時天文台會發出一號戒備信號。天文台指，該熱帶氣旋會在周末期間橫過南海中北部並逐漸增強，與本港保持約500公里或以上的距離，大致移向海南島南部及以南海域。
當增至熱帶風暴級，料將命名「劍魚」（Kajiki，日本提供名稱，即劍魚星座）。
高空反氣旋會在今明兩日影響華南沿岸，該區日間酷熱，天文台預測今日吹微風2級，大致天晴，日間酷熱，市區最高34度，稍後局部地區有驟雨。天文台表示，受該低壓系統影響，周末至下周初南海北部及廣東沿岸、包括本港，會有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。
明日的天氣：初時大致天晴酷熱 後有幾陣狂風驟雨及雷暴
天文台預測明日（23日，星期六）開始受到熱帶氣旋影響，初時吹微風2級，漸轉東風4至5級，高地6級；初時大致天晴，日間酷熱，最高33度，稍後多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。
到星期日（24日）吹東風4至5級，離岸及高地6級，大致多雲，間中有狂風驟雨，海有湧浪。天文台預測星期一（25日）天氣仍甚差，吹東至東南風4至5級，初時高地間中6級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。下周二（26日）大致多雲，有幾陣驟雨。
天文台料下周三（27日）大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部分時間天色明朗。不過廣闊低壓槽會在下周中至後期影響南海中北部，天氣仍然不穩定，下周四及五（28日及29日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。
酷熱天氣｜今日大致天晴達34度 明日稍後間中有狂風驟雨將軍澳雨量暫2503毫米變「雨城」 天文台：近期連場暴雨分佈有關打風｜天文台料低壓區周五橫過呂宋 周日周一離岸高地風力達6級打風｜天文台出路徑概率預報 料熱帶氣旋與本港距離至少500公里中央氣象台：將軍澳首八個月雨量達2397毫米 冠絕全國各地區打風｜天文台料有熱帶氣旋橫過南海北部「西登」 周日港南面掠過打風｜AI風烏料熱帶氣旋周日港南400公里強勢掠過 天文台指存變數