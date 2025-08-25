又打風？廣闊低壓區周中殺入南海　天文台：會否變熱帶氣旋有變數

天文台早前預料，現時位於菲律賓以東海域的廣闊低壓區，會在本周中期進入南海，受其影響，預測本周後期廣東沿岸天氣不穩定，有大驟雨及雷暴，風勢較大。天文台最新表示，其會否發展為熱帶氣旋仍有變數。



天文台預料，受到該廣闊低壓區及中國東南部的高壓脊影共同響，本週後期南海北部及華南沿岸風勢頗大，有大驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。據九天天氣預報，天文台維持對本港周四及周五的風力評估，料離岸及高地間中6級，即強風 ( 6及7級），為3號風球及強烈季候風信號（俗稱「黑球」）風力。



劍魚將陸逐漸消散

今日（25日）正午十二時，強颱風劍魚集結在河內之東南偏南約310公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里。天文台指，劍魚會在今日移向越南北部，隨後在中南半島內陸逐漸消散。

天文台指，一道高壓脊正覆蓋中國東南部，同時，驟雨影響廣東西部沿岸及南海北部。預計今日下午短暫時間有陽光及炎熱。有幾陣驟雨。今晚大致多雲。吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁。

天文台又預料，未來一兩日廣東地區天色較為明朗，天氣炎熱。明日（26日）氣溫預計介乎28至32度，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。後日（27日）預計最低氣溫會跌一度，最高氣溫同為32度，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。稍後局部地區有雷暴。

至於現時位於菲律賓以東的廣闊低壓區，天文台預料會在本周中期進入南海中部，又指其會否發展為熱帶氣旋仍存在變數。該低壓系統隨後較大機會移向海南島及其鄰近海域，預料在其與高壓脊的共同影響下，本周後期南海北部及華南沿岸風勢頗大，有大驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。

料周四及周五離岸及高地間中吹強風

天文台預測周四（28日）起天氣再轉差，吹東至東北風4級，稍後5級，離岸及高地間中6級；大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。稍後部分地區雨勢較大。到周五（29日）吹東風4至5級，離岸及高地間中6級；大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。部分地區雨勢較大。預測周六（29日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多及有雷暴。

天文台又指，隨著該低壓系統遠離，下週初廣東地區驟雨減少，預料下周日至三（8月31日至9月3日）氣溫介乎27至31度，有幾陣驟雨；日間短暫時間有陽光。

