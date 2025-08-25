打風｜AI預測有熱帶氣旋移動如劍魚　天文台評估發8號風球機率低

天文台今年已發出了七次熱帶氣旋警告信號，平了1946年以來1至8月的最高紀錄，會否創紀錄還看菲律賓以東的廣闊低壓區未來數日發展。天文台今日（25日）指該廣闊低壓區會在本周中期進入南海中部，會否發展為熱帶氣旋仍存在變數。



現時各個電腦預報模式仍對其發展存在分歧，人工智能模式「風烏」預測其強度較高，移動速度亦較快；而傳統電腦模式如歐洲中期預報(ECMWF)，則預料其發展及移速較慢。預料該低壓系統較大機會移向海南島及其鄰近海域，猶如剛掠過南海中北部的熱帶氣旋「劍魚」。天文台指該潛在的熱帶氣旋會與本港保持一定距離，根據現時評估，本港普遍吹烈風的可能性較低，即發出8號風球機率不大。



香港時間8月24日下午2時的衛星圖片。當時熱帶氣旋劍魚迅速增強為強颱風，其風眼清晰可見。（天文台圖片）

天文台科學主任（梁恩瑜 陳玉葆 林家輝）今晚在網頁「天氣隨筆」發表題為《迅速增強的劍魚》文章，回顧熱帶氣旋劍魚升級強颱風及預測菲律賓以東廣闊低壓區發展。

上一篇天氣隨筆《風季下半場開幕？》提到上周中期位於菲律賓以東海域的低壓區進入南海後，於8月22日晚上在呂宋以西海域增強為熱帶低氣壓，天文台亦在當晚發出一號戒備信號。

劍魚中心附近風力達時速165公里 迄今西北太平洋及南海最強

由於南海的熱帶氣旋潛熱較高，加上配合良好的高空輻散及偏弱的垂直風切變，劍魚在周末期間「迅速增強」，由熱帶風暴迅速增強為強颱風，其中心附近最高持續風速在24小時內（香港時間8月23日下午2時至8月24日下午2時）由每小時85公里顯著上升至每小時155公里，增幅達時速70公里，較常用指標增加至少55公里還要高。

當晚劍魚中心附近最高持續風速更進一步上升至每小時165公里，是今年以來西北太平洋及南海增強速度最快，以及強度最高的熱帶氣旋。

熱帶氣旋劍魚8月25日17時集結在香港之西南偏西約950公里，中心附近最高持續風速每小時145公里，屬颱風級。它在24日14時至25日14時為強颱風級，中心風力達時速165公里。（天文台圖片）

李氏力場護港？ 劍魚外圍雨帶接近香港時稍為減弱

文章指，劍魚橫過南海中部時在香港以南約520公里掠過，香港南部及鄰近海域間中受強風影響，惟劍魚的外圍雨帶在接近香港時稍為減弱，本港雨勢幸而不算太大，這可能是受到在華南上空的反氣旋抑制。

劍魚於8月24日早上逐步遠離香港，但在中國東南部的一道高壓脊及劍魚的共同影響下，本港離岸及高地仍吹偏東強風，天文台於同日中午時分取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出強烈季候風信號。

香港時間8月23日晚上8時24分（左）及9時48分（右）的雷達圖像。劍魚的外圍雨帶在接近香港時稍為減弱，本港雨勢不算太大。（天文台圖片）

會否發展為熱帶氣旋仍存在變數 各預報模式對其發展存分歧

一風剛去，一風又準備來。菲律賓以東再有廣闊低壓區發展。預料該低壓區會在本周中期進入南海中部，但其會否發展為熱帶氣旋仍存在變數。

文章指現時各個電腦預報模式仍對其發展存在分歧，人工智能模式預測其強度較高，移動速度亦較快；而傳統電腦模式則預料其發展及移速較慢。

今年已發7次熱帶氣旋警告 平了1至8月最高紀錄

天文台指出，截至今日（25日），今年一共發出了七次熱帶氣旋警告信號，平了1946年以來1至8月的最高紀錄，與1971年及1980年並列。換言之，如本月31日之天文台再發出風球，將創新紀錄。

香港時間8月25日下午2時的衛星圖片。可見菲律賓以東有一個廣闊低壓區，但天文台指會否發展為熱帶氣旋仍存在變數。（天文台圖片）

AI「風烏」預測增強至熱帶氣旋 強度較高兼移動較快

其中近期預測沖繩度較高的AI人工智能模式「風烏」預測熱帶氣旋強度較高，移動較快；美國傳統電腦模式則料熱帶氣旋強度較高，但移動較慢；而歐洲中期預報(ECMWF)傳統電腦模式則料只屬低壓區，移動較慢。

不同電腦預報模式對低壓系統的強度及移動速度的預測仍存在分歧。（天文台圖片）

天文台料移向海南島一帶 本港本周後期風勢頗大惟不會普遍吹烈風

天文台表示，預料該低壓系統較大機會移向海南島及其鄰近海域。受其與中國東南部的高壓脊共同影響，本周後期南海北部及華南沿岸風勢頗大；但由於該潛在的熱帶氣旋會與本港保持一定距離，根據現時評估，本港普遍吹烈風的機率較低，即未符發出8號風球條件。

電腦預報模式對星期四（28日）及星期五（29日）珠江口一帶的雨量仍有不確定性。（天文台圖片）

天文台：雨帶有可能本周後期影響南華南沿岸 留意湧浪

文章指出，由於該潛在熱帶氣旋的結構較為鬆散，即使與本港距離較遠，其相關的雨帶亦有可能在本周後期影響南海北部及華南沿岸。預料屆時該區有驟雨及狂風雷暴，海有湧浪，但出現較大雨勢的時間和地點仍有不確定性。

天文台指出，從劍魚可見，即使熱帶氣旋仍在數百公里之遙，要留意它可能引致的湧浪，提醒市民應遠離岸邊及停止水上活動，而如須在海邊作業，更務必格外小心。

天文台8月25日下午4時半更新九天天氣預報，預測受到潛在熱帶氣旋影響，本周中後期本港風大雨大。（天文台圖片）

明天的天氣：部分時間有陽光 預測周四至六離岸及高地風力間中6級

天文台九天天氣預報顯示，料明日（26日）部分時間有陽光，有幾陣驟雨；周三（27日）短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。到周四（28日）起一連三日天色甚差，周四吹東至東北風4級，稍後5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴；周五（29日）吹東風4至5級，離岸及高地間中6級，同樣大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大；周六（30日）吹東風4至5級，初時高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多及有雷暴。6級7級為強風，即3號風球風力。

天文台預測隨着該低壓系統遠離，下周初廣東地區驟雨減少，下周一（9月1日）開學日，料大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。