天氣｜一號風球生效　今日有一兩陣驟雨　日間炎熱約32度

【打風／天文台／HKO／黃雨／紅雨／黑雨／移動路徑／明天的天氣】一號風球仍然生效。天文台預測，本港今日（8月29日）部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。天文台展望，明日（30日）部份時間有陽光，星期日（31日）及星期一（9月1日）有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。



天文台於今晨4時45分發出的特別天氣提示稱，按照現時預測，該熱帶低氣壓會在今日大致移向海南島以南海域並稍為增強，預料中午前後最接近本港，於約600公里或以外掠過。除非該熱帶低氣壓顯著增強，或採取較為靠近廣東沿岸的路徑，否則本港普遍持續吹強風的機會較低，一號戒備信號會至少維持至今早9時。



▼8月14日早上 天文台在返工時間發出黑色暴雨警告▼



+ 6

今日風勢頗大 周末期間天色稍為好轉

天文台指出，位於南海中北部的熱帶氣旋會在今日繼續發展並移向海南島以南海域。同時，受該熱帶氣旋與中國東南部高壓脊的共同影響，南海北部及華南沿岸風勢頗大，有幾陣驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。

隨著該熱帶氣旋遠離，周末期間廣東沿岸天色稍為好轉。預料高空擾動會在下周初為廣東沿岸帶來驟雨。受高空反氣旋影響，下周中後期華南地區天色大致良好。

在上午6時，位於南海中北部的熱帶低氣壓集結在香港以南約690公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里。

圖為截至2025年8月29日清晨6時，天文台對位於南海中北部熱帶氣旋的預測路徑。（天文台圖片）

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月29日清晨6時20分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼8月14日清晨 黑雨前維港兩岸閃電不停▼



+ 2

至下周六均有驟雨 下周一初時驟雨較多

天文台的九天天氣預報顯示，明日（30日）至下周六（9月6日）均有驟雨。其中，明日至下周三（9月3日）均最高32度。明日部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。下周日（31日）及下周一（9月1日）有幾陣驟雨及雷暴，其中下周一初時驟雨較多。

下周二（9月2日）至下周六（9月6日）仍有驟雨，部份時間有陽光。其中下周四（9月4日）及周五（9月5日）均日間酷熱達33度，下周六最高32度。