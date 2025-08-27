打風｜天文台：若廣闊低壓區明發展為熱帶氣旋　會考慮發一號風球

【打風／天文台／HKO／熱帶低氣壓／移動路徑】天文台今日（27日）下午5再時再發出特別天氣提示，指位於呂宋以西的廣闊低壓區已進入南海中北部並逐漸發展，但現時其組織仍然鬆散。若該廣闊低壓區在明早進一步發展為熱帶氣旋並位於本港800公里範圍內，天文台屆時會考慮發出一號戒備信號。



天文台預料該低壓系統會移向海南島及其以南海域，但其強度存在變數。在該低壓系統與中國東南部的高壓脊共同影響下，明日及星期五（28日及29日）南海北部及華南沿岸風勢頗大，有驟雨、雷暴及狂風，海有湧浪。除非此低壓系統顯著增強，或採取較為靠近廣東沿岸的路徑，否則預料本港普遍持續吹強風的機會較低。市民請留意天文台的最新天氣消息，遠離岸邊及停止水上活動。



位於呂宋以西的廣闊低壓區已進入南海中北部並逐漸發展，但現時其組織仍然鬆散。紅色代表有強對流天氣。（天文台圖片）

開學日天氣：初時驟雨較多 日間短暫時間有陽光

天文台指隨着該低壓系統遠離，周末期間廣東沿岸天色稍為好轉；而另一個高空擾動會在下周初為廣東沿岸帶來驟，預測9月1日開學日吹東至東南風4級，初時離岸間中5級；大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多，日間短暫時間有陽光。

▼AI人工智能預報模式風烏8月27日對南海中北部廣闊低壓區的預測▼



廣闊低壓區8月27日早上已會進入南海中北部。AI人工智能預報模式風烏8月27日的預測，料將發展成熱帶氣旋，在本港以南600至700公里外掠過，移動路徑與熱帶氣旋「劍魚」相似。

廣闊低壓區8月27日早上已會進入南海中北部。AI人工智能預報模式風烏8月27日的預測，料將發展成熱帶氣旋，在本港以南600至700公里外掠過，移動路徑與熱帶氣旋「劍魚」相似。圖為預測8月29日02:00情況。（天文台地球天氣網頁圖片）

廣闊低壓區8月27日早上已會進入南海中北部。AI人工智能預報模式風烏8月27日的預測，料將發展成熱帶氣旋，在本港以南600至700公里外掠過，移動路徑與熱帶氣旋「劍魚」相似。圖為預測8月29日14:00情況。（天文台地球天氣網頁圖片）

廣闊低壓區8月27日早上已會進入南海中北部。AI人工智能預報模式風烏8月27日的預測，料將發展成熱帶氣旋，在本港以南600至700公里外掠過，移動路徑與熱帶氣旋「劍魚」相似。圖為預測8月30日14:00情況。（天文台地球天氣網頁圖片）

天文台指現時位於呂宋以西的廣闊低壓區會在今明兩日逐漸發展為熱帶氣旋，並移向海南島及其以南海域，但其強度存在變數。

根據天文台地球天氣網頁顯示的今日預測，大致可分為三種。

AI人工智能預報模式風烏料將發展成熱帶氣旋，在本港以南至西南600至700公里外掠過，移動路徑與熱帶氣旋「劍魚」相似。

AI人工智能預報模式盤古料可能發成較弱的低壓系統，在本港以西南約700公里掠過，但本港風力仍會較大。

AI人工智能預報模式伏羲和AIFS、以及歐洲中期預報中心ECMWF傳統電腦預報模式，都料維持廣闊低壓區，但本港風力仍會較大。

▼AI人工智能預報模式盤古8月27日對南海中北部廣闊低壓區的預測▼



▼AI人工智能預報模式伏羲8月27日對南海中北部廣闊低壓區的預測▼



▼AI人工智能預報模式AIFS在8月27日對南海中北部廣闊低壓區的預測▼



▼歐洲中期預報中心ECMWF在8月27日對南海中北部廣闊低壓區的預測▼

