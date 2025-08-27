暴雨｜天文台超前預警：強雷雨明日殺到 早上及日間雨勢有時頗大
撰文：倪清江
【明天的天氣／天文台／HKO／黃雨／紅雨／黑雨】天文台今日（27日）下午5時半發出特別天氣提示，指與高空擾動相關的強雷雨區正影響南海東北部，並會在明日（28日）影響珠江口一帶，預料本港明日有驟雨、雷暴及狂風，明早及日間雨勢有時頗大，提醒市民明日出門前留意天文台的最新天氣消息及警告。
▼8月14日早上 天文台在返工時間發出黑色暴雨警告▼
天文台指出，高空擾動會在明日（28日，星期四 )為廣東沿岸及其以南海域帶來大驟雨及狂風雷暴，預測明日吹東至東北風4級，稍後5級，離岸及高地間中6級；大致多雲，有驟雨、雷暴及狂風，雨勢有時頗大，稍後海有湧浪；市區氣溫介乎26至30度。
到星期五（29日）天氣仍然甚差，吹東風4至5級，離岸及高地間中6級；大致多雲，間中有驟雨、雷暴及狂風，海有湧浪，稍後驟雨逐漸減少；市區氣溫介乎26至31度。
