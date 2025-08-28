一號風球｜天文台今年第8次發風球創近80年新紀錄　發3號看2因素

【打風／天文台／hko／一號風球／移動路徑】位於南海中北部的廣闊低壓區今日（28日）下午增強為熱帶低氣壓，傍晚進入本港800公里範圍內，天文台今晚7時10分發出一號戒備信號，是今年第8次發出風球，為近80年同期 (1月至8月）最多紀錄。



天文台預測該熱帶低氣壓會移向海南島以南海域，於明日（29日）中午前後最接近本港，於西南約600公里或以外掠過。在其與中國東南部的高壓脊共同影響下，今明兩日南海北部及華南沿岸風勢頗大，本港部分地區包括離岸及高地間中吹強風（6級），但「普遍持續」吹強風的機率較低，即改3號風球可能性不大，除非此熱帶氣旋顯著增強，或採取較為靠近廣東沿岸的路徑。



熱帶低氣壓8月28日下午2時集結在香港之東南偏南約820公里，中心附近最高持續風速每小時45公里。（天文台網頁）

內地中央氣象台8月28日下午也發出熱帶低氣壓預測移動路徑圖。(中央氣象台圖片)

8月16日 石澳大浪掛起紅旗



8月16日間受到南海中北部廣闊低壓區及中國東南部的高壓脊共同影響，本港東風增強，石澳有大浪，不過仍有不少泳客落水玩浪。

天文台料熱帶低氣壓周六增強至熱帶風暴

天文台表示，在下午4時，位於南海中北部的熱帶低氣壓集結在西沙之東南偏東約410公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，大致移向海南島以南海域。

天文台預測移動路徑圖顯示，預測熱帶低氣壓會在未來兩三略為增強，明日（29日）維持熱帶低氣壓，到周六（30日）增強至熱帶風暴，中心附近最高持續風速達到每小時75公里。

1至8月共發8次熱帶氣旋警告信號 打破二戰後同期紀錄

天文台今日下午3時半表示，預料該熱帶低氣壓會在未來兩三小時進入本港800公里範圍內，天文台會在今晚6時至8時之間發出一號戒備信號。到5時15分再公布，熱帶低氣壓即將進入本港800公里範圍內，天文台會在今晚7時10分發出一號戒備信號。

天文台表示，按照現時預測，該熱帶低氣壓會移向海南島以南海域，並於明日（8月29日）中午前後最接近本港，於約600公里或以外掠過。

天文台在周一（25日）發表的天氣隨筆文章《迅速增強的劍魚》中指出，今年已七度發出熱帶氣旋警告信號，平了1946年二次大戰後以來1月至8月的最多紀錄，與1971年及1980年並列。

天文台在2025年1月至8月已因7個熱帶氣旋進入本港警戒範圍，發出熱帶氣旋警告信號。（天文台圖片)

會否發3號風球？ 天文台：除非熱帶低氣壓增強或採取較靠沿岸路徑

天文台表示，在其與中國東南部的高壓脊共同影響下，今明兩日南海北部及華南沿岸風勢頗大，而本港部分地區，包括離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。

至於會否改發3號風球，天文台列出兩條件——除非該熱帶低氣壓顯著增強，或採取較為靠近廣東沿岸的路徑，否則預料本港普遍持續吹強風的機會較低。天文台呼籲市民遠離岸邊及停止水上活動。

天文台8月28日下午4時半更新九天天氣預報，預測9月初部分時間有陽光，局部地區有驟雨。(天文台圖片)

明天的天氣：初時局部地區有狂風雷暴 日間短暫時間有陽光

天文台預測明日（29日)吹東至東北風4至5級，離岸及高地間中6級；大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有狂風雷暴，日間短暫時間有陽光，氣溫最高31度，海有湧浪。