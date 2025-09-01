開學日天氣｜今日有幾陣驟雨　初時局部有雷暴　日間酷熱達33度

今日為9月1日開學日，天文台指出，與高空擾動相關的驟雨正影響南海北部，同時高空反氣旋正逐漸覆蓋廣東地區。天文台預測，本港今日（9月1日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。日間部份時間有陽光及酷熱，最高氣溫約33度；吹輕微至和緩偏東風。



天文台已於上午6時45分發出酷熱天氣警告。天文台展望，明日（2日）及星期三（3日）大致天晴，日間酷熱。隨後一兩日有幾陣驟雨。



圖為截至9月1日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

本周中後期普遍晴朗及酷熱

天文台指出，高空擾動會在今日為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨。隨著高空反氣旋逐漸增強，本周中後期廣東沿岸天色普遍晴朗及酷熱，但高溫觸發的驟雨亦會影響該區。預料一道廣闊低壓槽會在下周初為南海中北部帶來不穩定天氣。

圖為天文台截至9月1日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

至下周二均有驟雨 「白露」起連日雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（2日）及周三（3日）日間酷熱33度，均稍後局部地區有驟雨。周四（4日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，最高32度。周五（5日）及周六（6日）日間酷熱，分別達33度及34度。周五部份時間有陽光，有幾陣驟雨；周六大致天晴，稍後局部地區有驟雨。

下周日（7日）為二十四節氣的「白露」，至下周二（9日）均大致多雲。下周日稍後驟雨較多及有雷暴，最高32度。下周一（8日）及下周二間中有驟雨及幾陣雷暴，最高31度。