天文台｜9.1開學料有幾陣驟雨　8月四次熱帶氣旋警告平1946年紀錄

【打風／天文台／hko／一號風球／移動路徑】天文台預料下星期一（9月1日）開學日有幾陣驟雨，天氣大致多雲，初時局部地區驟雨較多及有雷暴，日間短暫時間有陽光，提醒市民出門時記得帶備雨具傍身。



另外，天文台昨晚（28日）發出一號戒備信號，為今年第八次的熱帶氣旋警告信號，創了近80年以來的同期（1月至8月）最高紀錄。同時，8月總共發出4次熱帶氣旋警告信號，則平了1946年的單月最高紀錄。



位於南海中北部的低壓區在8月28日下午增強為熱帶低氣壓。（天文台）

天文台昨晚( 28日 )發出一號戒備信號，是繼上周末的熱帶氣旋劍魚後，不足一星期内再度需要發出熱帶氣旋警告信號，為今年第8次。

2025年1至8月曾影響香港的熱帶氣旋。（天文台）

天文台今日（29日）發表天氣隨筆表示，在副熱帶高壓脊南側的氣流引導下，該熱帶氣旋今日採取西北偏西方向移往海南島以南海域，在橫過南海時於香港西南偏南600公里外掠過。受該熱帶氣旋及中國東南部高壓脊的共同影響，本港部分地區曾間中吹強風。由於中國東南部的高壓脊較強，雨區集中在華南西部沿岸，因此本港驟雨較少。

天文台補充，該熱帶低氣壓於今日下午逐步遠離香港，對本港的威脅減低，而本地天氣進一步受高壓脊主導，天文台於黃昏時分取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出強烈季候風信號。雖然熱帶氣旋遠離香港，移向越南中北部一帶，但廣東沿岸明日（30日）仍有幾陣驟雨。天文台預料，高空擾動會在下周初為該區帶來幾陣驟雨。

傳統及人工智能電腦預報模式對於9月1日全日累積雨量的預測。（天文台）

至於開學日（9月1日）的天氣狀況，大部份傳統電腦預報模式預測珠江口一帶驟雨會較多，其中韓國電腦模式更預料較強的高空擾動會帶來顯著降雨。相反，各人工智能電腦預報模式則預測高空擾動會偏弱，當日雨量較少。

天文台綜合各電腦預報模式的預報，預料9月1日開學日本港大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區驟雨較多及有雷暴，日間短暫時間有陽光。