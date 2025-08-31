開學日要帶遮　天文台預測部分地區驟雨較多　熱浪周二開始料悶熱

明日9月1日是開學日，天文台今日（8月31日)指出，高空擾動會在明日為南海北部帶來驟雨，預測有幾陣驟雨，初時部分地區驟雨較多及有雷暴，日間短暫時間有陽光，氣溫最高32度。



隨着高空反氣旋逐漸增強，本周中後期廣東沿岸天色普遍晴朗及酷熱，九天天氣預報顯示，天文台預測由周二（9月2日)起一連五日炎熱至酷熱水平，預測周六（9月6日）市區氣溫將達34度，其中周二至周四天晴吹微風2級，料十分悶熱。



天文台8月29日發出一號風球，不過日間天晴炎熱，在將軍澳，外出市民都要用方法擋太陽。（梁鵬威攝)

明日的天氣：開學日有幾陣驟雨 初時部分地區驟雨較多及有雷暴

天文台預測明日市區氣溫介乎27至32度，吹東風2至3級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時部分地區驟雨較多及有雷暴，日間短暫時間有陽光。

周二至周四天晴吹微風 氣溫達炎熱至酷熱水平

天文台料高空反氣旋逐漸增強，本周中後期廣東沿岸天色普遍晴朗及酷熱，但高溫觸發的驟雨亦會影響該區。預測周二（9月2日)大致天晴，日間酷熱，稍後局部地區有驟雨，氣溫最高33度；周三（9月3日)氣溫同樣升至酷熱水平的33度，部分時間有陽光，日間酷熱，稍後局部地區有驟雨；預測周四（9月4日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光，氣溫最高32度。

天文台預測周二至周四吹微風2級，料十分悶熱。

天文台8月31日上午11時半更新九天天氣預報，預測未來一周天晴炎熱至酷熱。（天文台圖片）

周五再度酷熱、周六最高34度 風力稍增

九天天氣預報顯示，周五（9月5日)氣溫重上酷熱水平，料最高33度，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，吹東南風3級。周六（9月6日)大致天晴，日間酷熱，最高34度，吹東南風3級，稍後局部地區有驟雨。

天文台預料一道廣闊低壓槽會在下周初為南海中北部帶來不穩定天氣。天文台預測下周日（9月7日）起天氣轉差，周日大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最高32度，稍後驟雨較多及有雷暴，料影響當晚深夜至下周一（8日）凌晨出現的月全食。

天文台預測其後兩日（9月8日及9日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，最高31度。

至於廣闊低壓槽上會否有熱帶氣旋形成，天文台暫未有此預測。在天文台地球天氣網頁，AI人工智能預報模式「盤古」今日的預測可見，料9月8日至10日在海南島以東及台灣之東北海域，各會有一個低壓系統發展，其後向東移動並增強，其中海南島以東的低壓系統會靠近本港。不過有關結果由電腦直接輸出，未經科學主任人手調校。

AI人工智能預報模式「盤古」今日的預測可見，料9月8日至10日在海南島以東及台灣之東北海域，各會有一個低壓系統發展。圖為預測9月8日14:00情況。(天文台地球天氣網頁截圖)

AI人工智能預報模式「盤古」今日的預測可見，料9月8日至10日在海南島以東及台灣之東北海域，各會有一個低壓系統發展。圖為預測9月9日14:00情況。(天文台地球天氣網頁截圖)