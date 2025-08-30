天文台料9.1開學日後有熱浪　下周五六34度　AI預測又有風暴生成

【打風／天文台／HKO／熱帶氣旋／酷熱】天文台今日（8月30日）指出，受高空擾動影響，未來一兩日南海北部及廣東沿岸有驟雨；預測下周一9月1日開學日大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區驟雨較多及有雷暴，日間短暫時間有陽光。



高空反氣旋會在下周中後期為廣東沿岸帶來普遍晴朗及持續酷熱的天氣，九天天氣預報顯示，下周五及六（9月5及6日)天晴酷熱，市區氣溫最高34度。AI人工智能預報模式「風烏」今日的預測可見，一個低壓系統會於下周後期在菲律賓東北面的海域發展，並生成熱帶氣旋吹襲台灣南面，在福建南部登陸。內地中央氣象台預測未來10天，南海及西北太平洋可能還有一至兩個熱帶系統生成。



有關預測未經科學主任人手調整，只可供參考。



熱帶風暴藍湖8月30日11時集結在香港之西南約870公里，中心附近最高持續風速每小時65公里，即將登陸越南中北部。（天文台圖片）

位於南海中北部的熱帶低氣壓今早（30日）增強為熱帶風暴，命名為「藍湖」(Nongfa，老撾提供名稱），料會在今日移向越南中北部，隨後在中南半島內陸逐漸消散。在正午12，藍湖集結在河內之東南偏南約390公里，預料向西移動，時速約28公里，移向越南中北部。

8月30日下午1時驟雨開始由西向東橫順將軍澳。

驟雨及雷暴今日中午正影響廣東西部沿岸及珠江口一帶，同時一股偏東氣流正影響廣東東部沿岸。天文台預測本港下午及今晚大致多雲，有幾陣驟雨，初時有強烈狂風雷暴；下午短暫時間有陽光及炎熱。吹和緩至清勁偏東風，初時離岸及高地間中吹強風。

明天的天氣：局部地區有雷暴 日間短暫時間有陽光

明日（8月31日）為暑假最後一日，天文台預測吹東風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光，氣溫最高32度。

開學日天氣：初時局部地區驟雨較多及有雷暴

至於下周一（9月1日）為開學日，天文台預測大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區驟雨較多及有雷暴。日間短暫時間有陽光，氣溫最高32度。

天文台8月30日上午11時半更新九天天氣預報，預測9月1日開學日初時局部地區驟雨較多及有雷暴。(天文台圖片)

預測下周二起日間酷熱 下周五及六市區氣溫最高34度

天文台預測高空反氣旋會在下周中後期為廣東沿岸帶來普遍晴朗及持續酷熱的天氣，但高溫觸發的雷雨會影響內陸地區。

九天天氣預報顯示，由下周二（9月2日)起部分時間有陽光，氣溫又會回升至酷熱水平，日間酷熱，市區最高33度，稍後局部地區有驟雨；到下周五及六（9月5及6日)天晴酷熱，市區氣溫最高升至34度。

不過預測到其後的星期日及一（9月7及8日）間中有驟雨及幾陣雷暴，氣溫回落至最高31度。

近日本港風力增強，石澳8月29日有大浪，但仍有不少泳客落水。

內地中央氣象台預測未來10天，南海及西北太平洋可能還有一至兩個熱帶系統生成。在天文台地球天氣網頁可見，AI人工智能預報模式「風烏」預測一個低壓系統會於下周四（9月4日）在菲律賓東北面的海域現身，下周五增強為熱帶氣旋，隨後兩三日向西橫過台灣南部，並登陸福建南部。

再有熱帶氣旋形成？人工智能預報模式「風烏」8月30日的預測顯示，菲律賓東北面的海域由9月4日起會有熱帶氣旋發展，吹襲台灣南面，在福建南部登陸。圖為預測9月4日14:00位置。（天文台地球天氣網頁截圖）

再有熱帶氣旋形成？人工智能預報模式「風烏」8月30日的預測顯示，菲律賓東北面的海域由9月4日起會有熱帶氣旋發展，吹襲台灣南面，在福建南部登陸。圖為預測9月5日14:00位置。（天文台地球天氣網頁截圖）

再有熱帶氣旋形成？人工智能預報模式「風烏」8月30日的預測顯示，菲律賓東北面的海域由9月4日起會有熱帶氣旋發展，吹襲台灣南面，在福建南部登陸。圖為預測9月6日14:00位置。（天文台地球天氣網頁截圖）

再有熱帶氣旋形成？人工智能預報模式「風烏」8月30日的預測顯示，菲律賓東北面的海域由9月4日起會有熱帶氣旋發展，吹襲台灣南面，在福建南部登陸。圖為預測9月7日02:00位置。（天文台地球天氣網頁截圖）

再有熱帶氣旋形成？人工智能預報模式「風烏」8月30日的預測顯示，菲律賓東北面的海域由9月4日起會有熱帶氣旋發展，吹襲台灣南面，在福建南部登陸。圖為預測9月7日14:00位置。（天文台地球天氣網頁截圖）