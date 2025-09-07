塔巴風球最新｜天文台：9時20分改發8號風球　至少維持至明早11時

【塔巴／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／周末天氣】3號風球現正生效天文台今日（7日）下午5時45公布，會於今晚9時20分改發8號風球，並預告至少維持至明早11時，換言之幼稚園、小學及中學明日停課。



天文台表示過去兩三小時，塔巴穩定地向西北偏北方向移動，而其外圍雷雨帶正影響廣東沿岸，預料塔巴會在明早日出前後於香港西南面200公里內掠過，隨後在廣東西部登陸，八號烈風或暴風信號會至少維持至明早11時。



另外，澳門氣象局宣布，八號東北風球將於09月07日21時00分發出。。



▼9月7日 打風消息▼



熱帶風暴塔巴9月7日下午17時集結在香港以南約310公里，中心附近最高持續風速每小時85公里。（天文台圖片）

【17:45】天文台：按照現時預測，塔巴會繼續靠近廣東西部沿岸，本地風勢會進一步增強。天文台會在今晚9時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。預料塔巴會在明早日出前後於香港西南面200公里內掠過，隨後在廣東西部登陸，八號烈風或暴風信號會至少維持至明早11時。

預料本港今晚及明日有狂風大驟雨及雷暴。海有非常大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，明早部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。

在過去一小時，塔門及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時51及43公里，最高陣風分別超過每小時58及51公里。

天文台9月7日下午4时半更新九天天氣預報，料9月8日吹東南風7至8級，初時高地達10級。稍後南風6級。（天文台圖片）

受塔巴影響，天文台於凌晨2時40分改發3號強風信號，估計會在今日日間維持。（鄭子峰攝）

【16:56】澳門氣象局宣布八號東北風球將於晚上21時00分發出。

天文台9月7日下午2時發布塔巴的預測路徑圖。（天文台圖片）

▼9月7日 打風消息▼



【14:45】過去兩三小時，塔巴穩定地向西北偏北方向移動，而其外圍雷雨帶正影響廣東沿岸。

按照現時預測，塔巴會進一步增強並靠近廣東西部沿岸，在明早於香港西南面200公里內掠過。其烈風區將會逐漸影響珠江口一帶，本港風勢將逐步增強。天文台會考慮在今晚9時至午夜12時之間改發八號烈風或暴風信號。

【14:00】澳門氣象局表示，今日晚上8時至11時將考慮改發八號東北風球。

由於未來數日正值天文大潮，疊加風暴潮影響，明日日間內港一帶有機會出現0.5至1.0米水浸，今日下午2時30分發出黃色風暴潮警告。

【13:45】過去數小時，塔巴繼續向西北偏北方向移動，而其外圍雷雨帶正影響廣東沿岸。隨著塔巴逐漸靠近，本港風勢將逐步增強。

按照現時預測，塔巴會繼續增強，在明早周一（8日）於香港西南面200公里左右掠過。由於其環流較為細小，天文台會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。

9月7日早上多區有雨。（董素琛攝）

天文台9月7日早上9時發布塔巴的預測路徑圖。（天文台圖片）

【09:45】在過去兩三小時，塔巴開始轉向西北偏北方向移動。 隨著塔巴逐漸靠近，本港風勢將逐步增強。

【07:45】天文台表示過去數小時，塔巴繼續橫過南海北部並有增強的跡象。本港離岸及高地已吹強風，預料風力會繼續增強，三號強風信號會在今日日間大部分時間維持。

按照現時預測，塔巴會進一步增強，在明早於香港西南面200公里左右掠過，但其環流較為細小。天文台會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。

預料本港今日驟雨漸轉頻密及有狂風，稍後雨勢頗大。明日仍有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，明早部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。

天文台9月7日凌晨4時發布塔巴的預測路徑圖。（天文台圖片）

【05:00】澳門氣象局表示，受塔巴外圍環流影響，今日開始驟雨增多及有雷暴，風勢增大，將於早上8時改發3號風球。

雖然該熱帶氣旋環流較小，但按現時預測路徑，該熱帶氣旋將採取較接近珠江口路徑，周一(8日)初時於澳門西南約150公里附近掠過，且不能排除其近岸增強的可能性，因此今日(7日)晚間發出8號風球的機會為中等至較高。

由於未來數日正值天文大潮，疊加風暴潮影響，周一(8日)日間內港一帶有機會出現0.5米以上水浸，今日下午發出黃色風暴潮警告機會為中等至較高。

天文台9月7日凌晨4時發布塔巴的預測路徑圖。（天文台圖片）

【04:45】過去數小時，塔巴繼續橫過南海北部。受塔巴相關的強風區影響，本港風勢逐漸增強。3號強風信號會在今日日間大部分時間維持。

按照現時預測，塔巴會逐漸增強，在星期一（8日）早上於香港西南面200公里左右掠過，但其環流較為細小。天文台會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。

預料本港今日驟雨漸轉頻密及有狂風，稍後雨勢頗大。星期一仍有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，星期一早上部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。

在過去一小時，昂坪及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時56及48公里，最高陣風分別超過每小時77及65公里。

【02:45】在過去數小時，塔巴繼續穩定地橫過南海北部。預料受與塔巴相關的強風區影響，本港風勢將會逐漸增強。3號強風信號會在今日日間大部份時間維持。

按照現時預測，塔巴會逐漸增強，在周一（8日）早上於香港西南面200公里左右掠過，但其環流較為細小。天文台會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在今晚（7日）改發更高熱帶氣旋警告信號。

預料本港今日驟雨漸轉頻密及有狂風，稍後雨勢頗大。星期一仍有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，星期一早上部份沿岸低窪地區有機會出現水浸。

【02:40】天文台發出3號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里。 請將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。

天文台9月7日凌晨2時發布塔巴的預測路徑圖。（天文台圖片）

【01:45】在過去數小時，塔巴繼續穩定地橫過南海北部。預料其強風區將於今日（7日）逐漸影響珠江口一帶，天文台會在上午2時40分改發三號強風信號。

按照現時預測，塔巴會逐漸增強，在周一（8日）早上於香港西南面200公里左右掠過，但其環流較為細小。天文台會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。

預料今日本港風勢逐漸增強，驟雨漸轉頻密。星期一有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，星期一早上部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。

天文台9月6日晚上11時發布塔巴的預測路徑圖。（天文台圖片）

▼9月6日 打風消息▼



【23:45】在過去數小時，塔巴穩定地向西北偏西方向移動。預料其強風區將於星期日（9月7日）逐漸影響珠江口一帶，天文台會在周日凌晨2時40分改發三號強風信號。

按照現時預測，塔巴會逐漸增強，在星期一（9月8日）早上於香港西南面200公里左右掠過，但其環流較為細小。天文台會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在星期日晚上改發更高熱帶氣旋警告信號。

預料星期日本港風勢逐漸增強，驟雨漸轉頻密。星期一有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，星期一早上部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。

【22:45】在過去數小時，塔巴穩定地向西北偏西方向移動並有所增強。預料其強風區將於明日逐漸影響珠江口一帶，天文台會在午夜12時至明日上午3時之間改發三號強風信號。

按照現時預測，塔巴會進一步增強，在星期一（8日）早上於香港西南面200公里左右掠過，但其環流較為細小。天文台會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在明晚改發更高熱帶氣旋警告信號。

預料明日本港風勢逐漸增強，驟雨漸轉頻密。星期一有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，星期一早上部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。

【21:45】天文台表示，位於南海北部的熱帶風暴已命名為塔巴。

【20:55】在過去數小時，該熱帶氣旋穩定地向西北偏西方向移動並有所增強，而其外圍雨帶亦正接近廣東沿岸。預料其強風區將於明日逐漸影響珠江口一帶，天文台會在午夜12時至明日上午3時之間改發3號強風信號。

天文台指，按照現時預測，該熱帶氣旋會進一步增強，在下星期一（8日）早上於香港西南面200公里左右掠過，但其環流較為細小。天文台會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在明晚改發更高熱帶氣旋警告信號。

預料明日本港風勢逐漸增強，驟雨漸轉頻密。下星期一有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受風暴潮影響，下星期一早上部份沿岸低窪地區有機會出現水浸。

【16:45】在過去數小時，該熱帶氣旋穩定地向西北偏西方向移動，而其外圍雨帶亦正接近廣東沿岸。預料其強風區將於明日逐漸影響珠江口一帶，天文台會在午夜12時至明日上午3時之間改發三號強風信號。

按照現時預測，該熱帶氣旋會逐步增強，在星期一（9月8日）早上於香港西南面200公里左右掠過，但其環流較為細小。天文台會視乎其增強速度及最接近本港的距離，評估是否需要在明晚改發更高熱帶氣旋警告信號。

預料明日本港風勢逐漸增強，驟雨漸轉頻密。星期一有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。 受風暴潮影響，星期一早上部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。

9月6日上午9時熱帶氣旋位置。(天文台)

【11:45】天文台：一號戒備信號會在今日維持。預料本港今日下午極端酷熱，市區最高氣溫在35度左右，新界北部可達38、39度水平。隨著該熱帶氣旋靠近，明日本港風勢逐漸增強，驟雨漸轉頻密。星期一（9月8日）有狂風大驟雨，初時風勢頗大。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。 受風暴潮影響，星期一早上部分沿岸低窪地區有機會出現水浸。

【07:45】按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐步增強並靠近廣東西部沿岸。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日（9月7日）初時改發3號強風信號。

天文台預料本港今日大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫在35度左右，新界北部可達38、39度水平。隨著該熱帶氣旋靠近，明日本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。星期一（9月8日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。 受風暴潮影響，星期一早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。

9月5日衞星圖像顯示，在菲侓賓呂宋島有一個強對流天氣的低壓區在發展（右下方）。（天文台圖片）

天文台9月5日預測南海廣闊低壓槽上可能有低壓區發展。AI人工智能預報系統「風烏」則料會是成熟的熱帶氣旋，圖為預測9月8日02:00情況。（天文台地球天氣網頁）

天文台9月5日預測低壓區將會增強。歐洲中期天氣預報中心料直襲珠三角一帶。圖為預測9月8日14:00情況。（天文台地球天氣網頁）

▼2025年9月5日 打風前日間天氣酷熱▼



▼9月5日 打風消息▼



【22:45】該熱帶低氣壓環流較為細小，預料會在今晚（5日）及明日（6日）與香港保持約500公里或以上的距離。一號戒備信號會在今晚及明日大部分時間維持。

按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐步增強並靠近廣東沿岸。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期日（7日）改發更高熱帶氣旋警告信號。

受該熱帶低氣壓影響，星期日稍後本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。星期一（8日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。 受風暴潮影響，星期一早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。

【22:23】天文台指，該熱帶低氣壓環流較為細小，預料會在今晚（5日）及明日（6日）與香港保持約500公里或以上的距離。一號戒備信號會在今晚及明日大部份時間維持。

按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐步增強並靠近廣東沿岸。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期日（7日）改發更高熱帶氣旋警告信號。

受該熱帶低氣壓影響，星期日稍後本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。星期一（8日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。 受風暴潮影響，星期一早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。

【22:20】天文台發出一號戒備信號，表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。天文台提醒市民在計劃活動時考慮天氣的轉變，並注意離岸海域可能有強風。

【21:00】位於呂宋附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並集結在本港800公里範圍內。天文台今晚10時20分發出一號戒備信號。

受高空反氣旋影響，明日（6日）本港仍然大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫約35度，新界北部可達38至39度水平。按照現時預測，該熱帶氣旋將逐步增強，大致移向廣東沿岸，但其強度及移動速度存在變數。

預料受其影響，下周日（7日）稍後本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。下周一（8日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪，同時受風暴潮影響，早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。

天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在下周日（7日）改發更高熱帶氣旋警告信號。市民請留意天文台的最新天氣消息。

(天文台網頁圖片)

(天文台網頁圖片)

(天文台網頁圖片)

各電腦模式對其熱帶氣旋的強度及移速仍有分歧。（天文台圖片）

總水位高度估算示意圖。（天文台圖片）

▼AI人工智能預報系統「風烏」9月5日對南海低壓系統預測▼



▼AI人工智能預報系統「盤古」9月5日對南海低壓系統預測▼



▼AI人工智能預報系統「伏羲」9月5日對南海低壓系統預測▼



▼AI人工智能預報系統「AIFS」9月日對南海低壓系統預測▼



▼歐洲中期預報中心9月5日對南海低壓系統預測▼

