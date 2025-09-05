打風｜天文台料低壓區逐步增強　9.8香港高地吹烈風達8號風球級數

【打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／周末天氣】天文台今日（5日）表示，位於呂宋附近的低壓區現時距離本港約800公里，預料今晚至明早發展為熱帶氣旋，屆時會考慮發出一號戒備信號。該熱帶氣旋將在未來兩三日逐步增強，大致移向廣東沿岸，但其強度及移動速度存在變數，下周日（7日）將評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。



九天天氣預報顯示，明日（6日）天氣開始轉壞，至下周一（8日）初時離岸吹7級風，高地更達8級，當日多雲並有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。根據蒲福氏風級表，8級風力屬於烈風，相等於每小時平均風速63至75公里，即風力已達到發出8號風球的要求之一。



此外，中央氣象台預計低壓區今日進入南海，明日可能發展為熱帶低氣壓或有編號颱風（即熱帶風暴或以上級別），若該低壓區增強至熱氣風暴前，西北太平洋及南海沒有「對手」搶先誕生，將成為今年第16號熱帶氣旋，命名為「塔巴」（Tapah）。



新界部份區域9月5日下午2時將升至34及35度，上水更飆升至37度。（天文台網頁截圖）

▼8月22日 天晴酷熱天文台發酷熱天氣警告▼



+ 5

多區天氣酷熱 天文台料上水飆升至37度

酷熱天氣警告現正生效，截至早上11時半，天文台錄得氣溫33度，預計全日介乎28至35度，相對濕度61%，紫外線指數為10，強度屬於甚高。根據自動分區天氣預報顯示，新界部份區域今午2時將升至34及35度，包括大埔、石崗及打鼓嶺，上水更飆升至37度。

天文台表示，高空反氣旋明日（6日）繼續為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，但高溫觸發的驟雨會影響內陸地區。九日天氣預報顯示，明日大致天晴、日間極端酷熱，稍後漸轉多雲，有一兩陣驟雨，氣溫介乎28至35度，吹微風2級，後轉吹東至東北風5級。

天文台︰考慮9.7改發更高熱帶氣旋警告信號

天文台表示，位於呂宋附近的低壓區現時距離本港約800公里，預料今晚至明早發展為熱帶氣旋，屆時會考慮發出一號戒備信號。該熱帶氣旋將在未來兩三日逐步增強，大致移向廣東沿岸，但其強度及移動速度存在變數。

天文台預料受熱帶氣旋影響，下周日（7日）稍後時間風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定，下周一（8日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪，同時受風暴潮影響，當日早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。

天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在下周日改發更高熱帶氣旋警告信號。

9月4日衞星圖像顯示，在菲侓賓呂宋島有一個強對流天氣的低壓區在發展（右下方）。（天文台圖片）

9.8天氣最為惡劣 多雲並有狂風大驟雨及雷暴

根據九日天氣預報，下周日（7日）吹東至東北風5級，間中6級，稍後離岸及高地達7級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時短暫時間有陽光，稍後驟雨較多及有狂風，海有湧浪。下周一（8日）天氣最為惡劣，吹東至東南風5至6級，初時離岸7級，高地達8級，多雲並有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。

而隨着熱帶氣旋遠離，本港天氣逐漸好轉，下周二（9日）則吹南至東南風4至5級，初時離岸間中6級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。初時雨勢有時頗大。下周三（10日）吹南至東南風3至4級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。

天文台9月5日預測南海廣闊低壓槽上可能有低壓區發展。AI人工智能預報系統「風烏」則料會是成熟的熱帶氣旋，圖為預測9月8日02:00情況。（天文台地球天氣網頁）

▼AI人工智能預報系統「風烏」9月5日對南海低壓系統預測▼



+ 1

天文台原預料9.8高地吹7級風 今上調至吹8級風

翻查資料，天文台昨日（4日）預測下周一離岸吹6級風、高地吹7級風，即進一步上調該熱帶氣旋對香港的影響。根據蒲福氏風級表，8級風力屬於烈風，相等於每小時平均風速63至75公里，即風力已達到發出8號風球的要求之一。

▼AI人工智能預報系統「盤古」9月5日對南海低壓系統預測▼



+ 1

▼AI人工智能預報系統「伏羲」9月5日對南海低壓系統預測▼



+ 1

熱帶氣旋料周一湛江「西登」 風圈仍繼續影響香港

按天文台地球天氣網頁顯示，近期預測較準繩的AI人工智能預報系統「風烏」，該熱帶氣旋靠近廣東沿岸時已相當成熟，下周日已位處香港南部海域，直至下周一湛江東部登陸後，即會「西登」，其風圈仍然繼續影響香港。

不過天文台過去多次指出，「風烏」有關預測結果由電腦直接輸出結果，未經科學主任人手調整，因此會有較大差異。

▼AI人工智能預報系統「AIFS」9月日對南海低壓系統預測▼



+ 1

▼歐洲中期預報中心9月5日對南海低壓系統預測▼



+ 1

中央氣象台料低壓區今日進入南海

此外，中央氣象台預測，菲律賓附近海面的熱帶擾動（即天文台所指的低壓區），將於今日（5日）進入南海，明日（6日）可能發展為熱帶低氣壓或有編號颱風（即熱帶風暴或以上級別），並影響華南及沿海地區、江南南部和東部、雲南南部等地。

第16號熱帶氣旋命為「塔巴」，由馬來西亞提出名稱，屬於淡水鯰魚類，魚身巨大，是馬來西亞體積最大的淡水魚。（資料圖片）

當增強至熱帶風暴命名「塔巴」 為馬來西亞一種鯰魚

若該低壓區增強至熱帶風暴級別前，西北太平洋及南海沒有「對手」搶先誕生，將會成為今日區內第16號熱帶氣旋，命名為「塔巴」（Tapah）。該名字由馬來西亞提出，屬於淡水鯰魚類，魚身巨大，是馬來西亞體積最大的淡水魚。

2025年9月7日至8日月全食期間可觀看到的月球顏色變化。（天文台圖片）

2025年9月7日至8日月全食期間月球的仰角及方位角示意圖。（天文台圖片）

▼2021年5月26日「超級血月」月全食▼



+ 14

周日月全食因熱帶氣旋無法欣賞

下周日深夜至周一凌晨（農曆七月十五至十六），本港上空將出現月全食天文奇觀。不過若以天文台預測的天氣，港人似乎難以欣賞此天文奇觀。下一次香港可以觀看的月食為2026年3月3日，同樣是一次月全食。