塔巴．最新交通消息｜機管局指今日有100班機取消　影響約20000人

【8號風球／天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／HKO】8號風球現正生效，強烈熱帶風暴塔巴今早料在廣東西部恩平市登陸，距離香港天文台約160公里，8號風球至少維持今早11時，打工仔料可享半日風假。



巴士公司除了個別口岸路線維持有限度服務外，所以日間路線暫停。在8號風球下，港鐵包括露天路段維持服務，不過班次會較為疏落，約10分鐘一班。機管局表示，今日有100班取消，影響約20,000人。



▼9月8日 打風交通消息▼

強烈熱帶風暴塔巴9月8日上午6時集結在香港之西南約170公里，中心附近最高持續風速每小時110公里。（天文台圖片）

【08:15】機管局客運大樓及旅客體驗總經理歐陽顯宏表示，預計今日運作會受風暴影響。由於今早轉吹側風，過去一小時已有9班機要轉飛其他地方，呼籲乘客確定機位後才到機場。今日可處理約800班航班，有100班取消，影響約20,000人。

國泰航空機場事務總經理羅卓明表示，今日暫有10對航班取消，已通知所有受影響乘客。香港航空機場服務經理葉啟基表示，取消一班航班，其他航班或有所延誤。香港快運機場服務高級經理（香港）蔡啟進表示有5對航班取消，乘客可免費更改航班，建議乘客如乘搭，宜提早3小時到機場。大灣區航空地面服務副總經理馬詠珊表示，有兩班航班取消、七班有延誤。

【05:15】珀麗灣客運表示，葵芳巴士線由清晨6時起每30分一班，並加停青衣站，其他巴士及渡輪線停駛。

【05:12】城巴B3X、B7（只提供粉嶺站來往香園圍口岸服務）及S1號線由早上頭班車起提供有限度服務；其他日間路線暫停服務直至另行公告。九巴路線B1、B9、龍運路線S1、S64、S64C、S64P及S64X將維持有限度服務；其餘路線（包括K12、K14、K17、K18）暫停服務。

【05:05】港鐵及輕鐵頭班車起大部份維持有限度服務，各線由10至20分鐘一班。港鐵巴士暫停服務。高鐵維持正常。

港鐵及輕鐵各線9月8日在8號風球下班次。（港鐵網頁截圖）

【01:20】九巴及龍運所有日間及通宵路線已暫停服務。星期一日間服務方面，視乎路面情況，九巴路線B1、B9、龍運路線S1、S64、S64C、S64P及S64X將維持有限度服務；其餘路線暫停服務。

【00:09】珀麗灣客運表示，葵芳巴士線由凌晨1時起每90分一班，其他巴士及渡輪線停駛。

【00:01】城巴大部分日間路線尾班車已開出。巴預計星期一由頭班車起，將維持個別連接機場、深圳灣口岸及香園圍口岸路線的有限度服務；其餘日間路線暫停服務，直至另行公告。

9月7日晚上9時許8號風球生效。在打風黑點杏花邨，近岸有大浪拍岸，出現浪花，不過現場風力不大。（林遠航攝）

▼9月7日 打風交通消息▼

【21:50】海事處宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號已經發出，在尖沙咀的中國客運碼頭已經暫時關閉。

【21:40】港鐵表示，為接載抵港旅客及乘客前往市區，將於凌晨延長機場快綫服務，增加由機場站開往香港站班次，機場快綫機場站的尾班車原定於凌晨12時48分開出，凌晨將加開兩班由機場站開出的班次，時間分別為1時15分及1時30分。

港鐵表示，加開的班次會途經青衣站、九龍站，並以香港站為終點站。由於屆時其他鐵路綫的列車服務已結束，港鐵提醒乘搭以上機場快綫加開班次的乘客，預先計劃到達市區後的接駁交通。

機場快綫由香港站往機場或博覽館方向的服務則維持正常，尾班車於凌晨12時48分開出。

9月7日早上多區有雨。（董素琛攝）

【20:40】大灣區航空公布受塔巴影響，多班航班要改時間，由明日上午改為明日下午啟航，包括來住台北的HB702及HB703、來往舟山的HB863及HB283、來往HB284曼谷的HB283及HB284，以及泉州回香港的HB547。另9月9日往來徐州的HB848及HB849取消，

【19:20】港鐵宣布列車、輕鐵及港鐵巴士服務維持正常，直至收車，高鐵亦維持正常服務。

【19:15】城巴日間路線將於晚上11時30分起陸續暫停服務，機場S1號線及深圳灣口岸路線將維持服務直至尾班車。周一（9月8日）各通宵路線將不提供服務。 此外，觀光城巴「H2K夜賞香港」將於晚上9時20分開出尾班車。

【19:00】港珠澳大橋穿梭巴士「金巴」，晚上8時開出香港往澳門的尾班車，澳門往香港的則9時開出。來往香港及珠海的尾班車晚上10時開出。

【18:50】九巴宣布，「九巴遊香港」HK1將於晚上8時正開出尾班車；龍運路線S1及S64將維持服務至尾班車時間。其餘九巴及龍運日間路線晚上11時20分起暫停服務，深宵及通宵路線亦暫停。

【18:47】天星小輪宣布，來往中環至尖沙咀，以及來往灣仔至尖沙咀的渡輪晚上11時停航。

【18:15】香港快運取消明日10班航班，涉及芽莊、高松等航線。

UO528 / UO529 – 芽莊

UO642 / UO643 – 高松

UO802 / UO803 – 小松

UO550 / UO551 – 河內

UO656 / UO657 – 大邱



受影響乘客可按電郵通知瞭解航班改期的詳情及條款，並於2025年9月8日或之前到網站完成相關手續。

【18:00】金光飛航晚上7時半由香港上環開出尾班船往氹仔，8時則由氹仔開往上環。噴射飛航表示，上環開往澳門外港碼頭尾班船為晚上8時半，由外港開往上環為10時。至於來往上環至氹仔尾班船已開出。

【18:07】新渡輪服務有限公司橫水渡班次調整：

橫水渡：

-長洲至梅窩/坪洲：尾班船於18:45開出

-坪洲至梅窩/長洲：尾班船於17:55開出

-梅窩至坪洲：尾班船於19:30開出

-梅窩至長洲：尾班船於18:15開出

-梅窩至芝麻灣：暫停服務

-芝麻灣至梅窩/坪洲：尾班船於17:05開出

-芝麻灣至長洲：暫停服務

-長洲至芝麻灣：暫停服務



【17:57】海事處接獲香港領港會有限公司通知，由於熱帶氣旋關係，領港服務將由今日（7日）下午8時30分時起暫停。請船東、船隻代理、船主及其他港口使用人士注意。

【15:45】國泰表示今日航班目前仍維持正常服務。為了減低航空交通流量造成的影響，國泰將取消少量明日（8日）營運的航班，並已通知所有受影響的旅客及附上最新航班資料。如航班需進一步取消或延誤，國泰會自動為受影響旅客重新預訂下一班航班。

【13:15】由於強風，港珠澳大橋香港連接路的最高車速限制由每小時100 公里降低至每小時50 公里。

【13:00】內地鐵路單位通報，由於天氣情況惡劣，9月8日原定來往香港西九龍站及湛江西站的高速鐵路列車車次G6048/G6047，更改為來往香港西九龍站至廣州南站。

有關車次的資料，請留意12306官方網站(12306.cn)、高速鐵路網頁、手機應用程式或香港西九龍站發放的最新資訊。

【09:30】受塔巴影響，多條渡輪或街渡航線受影響暫停或提早開出尾班船。

暫停服務：

馬料水至東平洲、西貢來往滘西村及糧船灣、馬料水來往塔門、黃石至塔門、香港仔至蒲台島、屯門來往東涌、沙螺灣及大澳、愉景灣來往梅窩、愉景灣來往愉景灣北。



提早開出尾班車或減少班次：

東平洲至馬料水：尾班船於10:00開出

塔門及高流灣至黃石：只於08:00及13:00開出

蒲台島至香港仔：尾班船於09:30開出(不經赤柱)



9月7日早上多區有雨。（董素琛攝）

