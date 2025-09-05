打風｜天文台預告9.8狂風大驟雨雷暴 早上風暴潮沿岸低窪或水浸
撰文：石國威
出版：更新：
【打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／塔巴／周末天氣】天文台今日（5日）12時15分發特別天氣提示指，位於呂宋附近的低壓區預料會在今晚至明早（6日）發展為熱帶氣旋，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。
天文台預料受其影響，星期日稍後（7日）本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。下周一（8日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。受風暴潮影響，周一早上沿岸低窪地區有機會出現水浸，天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期日改發更高熱帶氣旋警告信號。
▼AI人工智能預報系統「風烏」9月4日對南海低壓系統預測▼
當增強至熱帶風暴命名「塔巴」
資料顯示，若該低壓區增強至熱帶風暴級別前，西北太平洋及南海沒有「對手」搶先誕生，將會成為今日區內第16號熱帶氣旋，命名為「塔巴」（Tapah）。該名字由馬來西亞提出，屬於淡水鯰魚類，魚身巨大，是馬來西亞體積最大的淡水魚。
