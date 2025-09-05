打風．最新消息｜增強為熱帶低氣壓 天文台今晚10:20掛一號風球
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
【打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／周末天氣】天文台今晚（5日）發出特別天氣提示，指位於呂宋附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並集結在本港800公里範圍內，將於晚上10時20分發出一號戒備信號。
▼2025年9月5日 打風前日間天氣酷熱▼
+7
▼9月5日 打風消息▼
【21:00】位於呂宋附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並集結在本港800公里範圍內。天文台今晚10時20分發出一號戒備信號。
受高空反氣旋影響，明日（6日）本港仍然大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫約35度，新界北部可達38至39度水平。按照現時預測，該熱帶氣旋將逐步增強，大致移向廣東沿岸，但其強度及移動速度存在變數。
預料受其影響，下周日（7日）稍後本港風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定。下周一（8日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪，同時受風暴潮影響，早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。
天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在下周日（7日）改發更高熱帶氣旋警告信號。市民請留意天文台的最新天氣消息。
▼AI人工智能預報系統「風烏」9月5日對南海低壓系統預測▼
+1
▼AI人工智能預報系統「盤古」9月5日對南海低壓系統預測▼
+1
▼AI人工智能預報系統「伏羲」9月5日對南海低壓系統預測▼
+1
▼AI人工智能預報系統「AIFS」9月日對南海低壓系統預測▼
+1
▼歐洲中期預報中心9月5日對南海低壓系統預測▼
+1