打風｜天文台指熱帶氣旋移向廣東沿岸　歐洲電腦模式料直襲珠江口

【打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／周末天氣】現時位於呂宋附近的低壓區距離本港約800公里，天文台今晚（5日）發文分析指，該低壓區今晚至明早發展為熱帶氣旋，大致移向廣東沿岸，惟大部份電腦模式對該熱帶氣旋的強度及移速存在分歧，例如歐洲電腦模式預測強度較低，但直襲珠江口；而人工智能模式「風烏」則預測強度較高，但移向廣東西部。



天文台又預計下周一（8日）早上部份沿岸低窪地區有機會水浸，嚴重程度則視乎兩點，包括熱帶氣旋最接近香港時的強度；最大的風暴潮及最高的天文潮會否疊加。



9月5日早上8時的衛星雲圖顯示，一道高壓脊正覆蓋華南及西北太平洋，本港大致天晴，下午極端酷熱。同時位於呂宋附近的低壓區為該區帶來不穩定天氣。（天文台圖片）

各電腦模式對其熱帶氣旋的強度及移速仍有分歧。（天文台圖片）

天文台今日在《天氣隨筆》發表題為《呂宋附近低壓區的最新動態》的文章，內文指高空反氣旋明日（6日）繼續覆蓋華南，預料本港明日仍會大致天晴，日間極端酷熱，市區最高氣溫約35度，新界北部可達38至39度水平。

低壓區在今晚至明早發展為熱帶氣旋

天文台又指，雖然現時大部份電腦模式，均預測低壓區在今晚至明早發展為熱帶氣旋，根據現時評估，該熱帶氣旋將大致移向廣東沿岸，但各電腦模式對於隨後的強度及移速仍有分歧。

▼AI人工智能預報系統「風烏」9月5日對南海低壓系統預測▼



▼AI人工智能預報系統「AIFS」9月日對南海低壓系統預測▼



僅歐洲電腦模式預測直襲珠江口 「風烏」料熱帶氣旋強度高

歐洲電腦模式︰熱帶氣旋以較弱強度，但較慢移近珠江口

歐洲人工電腦模式（即AIFS）︰熱帶氣旋以較弱強度，移近廣東西部沿岸

美國電腦模式︰熱帶氣旋以較弱強度，但較慢移近廣東東部沿岸

人工智能模式「風烏」︰熱帶氣旋以較強強度，但較快移近廣東西部沿岸



若按天文台上述總結，兩個人工電腦模式一致預測熱帶氣旋移向廣東西部沿岸，美國電腦模式則預測移向廣東東部沿岸，僅歐洲電腦模式預測直襲珠江口。

另外歐洲電腦模式、歐洲人工電腦模式及美國電腦模式都一致預測熱帶氣旋的強度較弱，僅人工智能模式「風烏」預測熱帶氣旋的強度較高。

天文台9月5日預測低壓區將會增強。歐洲中期天氣預報中心料直襲珠三角一帶。圖為預測9月8日14:00情況。（天文台地球天氣網頁）

▼歐洲中期預報中心9月5日對南海低壓系統預測▼



天文台︰不論如何9.7起風勢逐漸增強

天文台分析指，不論各電腦模式的預測如何，隨着該熱帶氣旋靠近，下周日（7日）稍後風勢逐漸增強，天氣漸轉不穩定，下周一（8日）風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪，早上沿岸低窪地區有機會出現水浸。

總水位高度估算示意圖。（天文台圖片）

9.8早上部份低窪地區有機會水浸 嚴重程度視乎兩點

天文台提醒，下周初適逢天文大潮，水位相較平時漲潮時更高，加上熱帶氣旋帶來的風暴潮，預計下周一早上部份沿岸低窪地區有機會出現水浸。水浸程度則視乎兩點，包括熱帶氣旋最接近香港時的強度；最大的風暴潮及最高的天文潮會否疊加。