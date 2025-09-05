酷熱天氣｜今日大致天晴　局部地區有驟雨　市區達35度

酷熱天氣警告仍然生效。 天文台指出，受高空反氣旋影響，華南天色大致良好。天文台預測，本港今日(9月5日）大致天晴，但局部地區有驟雨，日間極端酷熱，市區最高氣溫約35度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩東南風。天文台展望，明日（6日）仍然酷熱，有一兩陣驟雨。隨後一兩日風勢逐漸增強，驟雨增多及有狂風，海有湧浪。



圖為截至9月5日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼8月22日 天文台發酷熱天氣警告▼



+ 5

南海中北部低壓槽上或發展熱帶氣旋 下周初有狂風大驟雨及雷暴

天文台指出，高空反氣旋會在今明兩日繼續為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，而高溫觸發的驟雨亦會影響內陸地區。同時，預料位於南海中北部的廣闊低壓槽上可能有低壓區在呂宋以西海域發展為熱帶氣旋，但其隨後路徑和強度存在變數，較大機會移向廣東西部沿岸及海南島一帶。

受其影響，下周初廣東沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪。隨著高空反氣旋再度增強，下周中後期該區驟雨逐漸減少，天色好轉。

圖為截至9月5日凌晨2時00分，天文台對琵琶的預測路徑。（天文台網頁圖片）

此外，熱帶氣旋琵琶會在今日橫過日本四國一帶，移向本州南部，隨後逐漸演變為溫帶氣旋。在上午5時，熱帶風暴琵琶集結在大阪之西南約190公里，預料向東北偏東移動，時速約38公里。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月5日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼8月14日下午 颱風楊柳帶來極端酷熱天氣▼



+ 15

至下周六均有驟雨 「白露」至下周三有雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（6日）有一兩陣驟雨，日間酷熱達34度，稍後局部地區有雷暴。下周日（7日）為二十四節氣的「白露」，至下周三（10日）均有驟雨及雷暴。

其中下周日及下周一（8日）有狂風驟雨及雷暴，周日稍後驟雨較多，最高32度；下周一部份地區雨勢較大，最高30度。下周二（9日）間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，最高氣溫31度。下周三（10日）初時局部地區有雷暴，最高32度。

下周四（11日）至下周六（13日）均日間酷熱達33度， 其中下周四及下周六部份時間有陽光，及有一兩陣驟雨；下周五（12日）大致天晴，但局部地區有驟雨。