打風最新路線圖｜天文台料下周一凌晨最近本港　西南200公里掠過

天文台周五（5日）晚上10時20分發出一號戒備信號。



9月5日晚上11時更新的路線圖。（天文台網頁）

天文台預測該熱帶低氣壓環流較為細小，預料會在周五晚至周六（6日）與香港保持約500公里或以上的距離。一號戒備信號會在周六大部份時間維持。

按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐步增強並靠近廣東沿岸。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期日（7日）改發更高熱帶氣旋警告信號。

天文台料周日將進入本港400公里範圍內 下周一凌晨最接近

根據天文台，本港掛3號風球有三個條件：首先，香港近海平面處現正或預料會普遍吹強風；其次，持續風力達到每小時41至62公里；最後，風勢預計會持續。而現時熱帶低氣壓中心附近最高持續風速已達每小時45公里。

根據路線圖，熱帶低氣壓將於明日增強為熱帶風暴，中心附近最高持續風速將達每小時65公里；星期日將再增強為強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速將達每小時105公里，並將進入本港400公里範圍內。強烈熱帶風暴將於下星期一（8日）凌晨與本港距離最近，預料該日早上於廣東西部陽江登陸。

▼AI人工智能預報系統「風烏」9月5日對南海低壓系統預測▼



▼AI人工智能預報系統「盤古」9月5日對南海低壓系統預測▼



▼AI人工智能預報系統「伏羲」9月5日對南海低壓系統預測▼



▼AI人工智能預報系統「AIFS」9月日對南海低壓系統預測▼



▼歐洲中期預報中心9月5日對南海低壓系統預測▼

