塔巴風暴｜天文台：曾現「對流熱塔」現象　3站錄得10至11級風力

熱帶氣旋塔巴今早登陸廣東西部，天文台今午（8日）1時10分取消8號風球。天文台發布新一篇《天氣隨筆》回顧塔巴襲港的過程，提到塔巴吹襲香港期間，多區吹烈風，而長洲、昂坪及橫瀾島的風力更達暴風（10至11級）程度。文章指塔巴於南海北部增強為強烈熱帶風暴，更曾於移近廣東沿岸時出現「對流熱塔」現象，即熱帶氣旋眼牆附近有劇烈上升的對流運動，雲頂高度可直達對流層頂部，並伴隨閃電。



天文台又指，雖然塔巴會繼續遠離本港，但其外圍雨帶會在今晚及明日（9日）為本港間中帶來狂風驟雨及雷暴，初時部分地區雨勢較大。



熱帶氣旋塔巴9月8日早上逼近本港，8號風球下「打風黑點」杏花邨不時刮起大風，驚濤拍岸。（梁鵬威攝）

熱帶氣旋塔巴9月8日早上逼近本港，8號風球下「打風黑點」杏花邨不時刮起大風，有人專程到岸邊拍照拍片。（梁鵬威攝）

熱帶風暴塔巴9月8日19時集結在香港之西北偏西約320公里，中心附近最高持續風速每小時75公里。（天文台圖片）

香港時間9月7日晚上10時的衛星圖片（左）及9月8日凌晨1時的雷達影像（右）。當時塔巴中心附近曾出現劇烈上升的對流運動，並伴隨閃電。（天文台圖片）

天文台科學主任（黎宏駿 謝威寶 張佳駿）傍晚發布新一篇題為「『八號』的塔巴」的《天氣隨筆》，回顧塔巴襲港的過程。

天文台在9月5日晚上發出一號風球，在9月7日凌晨發出3號風球，隨後塔巴轉往西北偏北方向移動，逐漸靠近廣東沿岸，於9月7日晚上發出8號風球。

出現「對流熱塔」現象表示熱帶氣旋可能增強

天文台指出，在較高的海面溫度及其他合適的大氣條件下，塔巴於南海北部增強為強烈熱帶風暴，更曾於移近廣東沿岸時出現「對流熱塔」現象，即熱帶氣旋眼牆附近有劇烈上升的對流運動，雲頂高度可直達對流層頂部，並伴隨閃電，此現象通常表示熱帶氣旋可能出現增強的情況。

受塔巴影響，本港錄得暴風（每小時88至117公里，10及11級）、烈風（每小時63至87公里8及9級）及強風（每小時41至62公里，6及7級）的風力分佈。（天文台圖片）

長洲、昂坪及橫瀾島風力更達暴風程度

文章又指，塔巴今早（8日）在香港西南面約170公里掠過，在塔巴吹襲香港期間，本港多處地區吹烈風，而長洲、昂坪及橫瀾島的風力更達暴風程度（每小時88至117公里，10及11級）。

9月8日早上4時30分雷達圖像顯示塔巴的中心結構及其環流，而其雨帶為珠江口帶來狂風大驟雨。（天文台圖片）

9月8日午夜至下午2時的雨量分佈圖。（天文台圖片）

同時，塔巴的雨帶為本港帶來狂風大驟雨，由午夜至下午2時，大部分地區錄得超過70毫米雨量，當中九龍及新界多處地區更錄得超過100毫米。

9月8日下午1時雷達圖像顯示塔巴登陸後，結構變得較為鬆散，但其雨帶仍間中影響珠江口一帶。（天文台圖片）

另外，由於天文大潮，今早（8日）漲潮時本港的水位較平常漲潮為高，再加上塔巴帶來的風暴潮，大澳及尖鼻咀的最高水位分別曾上漲至海圖基準面以上約3.0米及3.4米，較正常高0.6米左右。

塔巴今早在廣東台山登陸，進入廣東內陸並逐漸遠離香港，本港風力亦逐漸減弱，天文台在下午改發三號強風信號，但其雨帶仍間中影響珠江口一帶。

政府飛行服務隊在9月6日（左）及9月7日（右）飛到塔巴中心附近時拍攝的對流雲帶。（天文台圖片）

下投式探空儀在9月7日中午時分於塔巴中心附近錄得超過每小時85公里的近地面風速，而圖中顯示烈風區域主要集中在風暴中心以東。（天文台圖片）

另外，在塔巴橫過南海北部期間，天文台再度與政府飛行服務隊攜手合作，於塔巴上空投放下投式探空儀，收集大氣中不同高度的風向風速、氣壓、氣溫、濕度等氣象資料，在塔巴中心附近錄得超過每小時85公里的近地面風速，並顯示烈風區域主要集中在風暴中心以東，這些數據有助分析熱帶氣旋的強度及三維結構。

天文台提醒，雖然塔巴會繼續遠離本港，但其外圍雨帶會在今晚及明日為本港間中帶來狂風驟雨及雷暴，初時部分地區雨勢較大，市民出門時可以帶備雨傘傍身。