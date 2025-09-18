打風｜今日有一兩陣驟雨　日間酷熱達34度　稍後局部有雷暴

【打風／風球／天文台／hko／明天的天氣／移動路徑／颱風】一號戒備信號會在今日（9月18日）中午前維持，酷熱天氣警告維持生效。天文台預測，本港今日部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。稍後局部地區有雷暴。吹和緩東至東北風。



天文台展望，明日（19日）稍後驟雨增多，風勢逐漸增強。周末期間間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大，海有湧浪。下周初天氣短暫好轉。下周中期天氣顯著轉壞。



圖為截至9月18日清晨5時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼8月22日 天晴酷熱天文台發酷熱天氣警告▼



+ 15

一號風球今日中午前維持

天文台特別天氣提示稱，位於南海東北部的熱帶氣旋，會在今明兩日橫過南海東北部，並逐漸增強。該熱帶氣旋的環流較為細小，並會在今早與香港保持超過400公里距離，一號戒備信號會在今日中午前維持。

按照現時預測，該熱帶氣旋會在明日靠近廣東東部沿岸，屆時將受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶，但登陸位置及強度存在變數。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在今日稍後至明日改發更高熱帶氣旋警告信號。

在上午5時，位於南海東北部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏東約640公里，預料向西北移動，時速約18公里。

圖為截至9月18日清晨5時00分，天文台對位於南海東北部熱帶氣旋的預測路徑。（天文台網頁圖片）

將受另一熱帶氣旋環流影響 下周中天氣顯著轉壞

天文台指出，高空反氣旋會在今日為中國東南部帶來酷熱的天氣。此外，位於菲律賓以東之西北太平洋的另一個熱帶氣旋會顯著增強，並在下周初進入南海北部，靠近華南沿岸。受其廣闊環流影響，下周中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月18日清晨4時05分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼9月8日早上8號風球下尖沙咀海旁不時刮起大風▼



+ 4

周末期間有狂風雷暴 雨勢有時較大

天文台的九天天氣預報顯示，明日（19日） 大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時短暫時間有陽光，稍後驟雨增多，最高32度。周六（20日）及下周日（21日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大，最高均31度。

下周一（22日）及下周二（23日）部份時間有陽光，日間酷熱達33度。下周一有幾陣驟雨；下周二有一兩陣驟雨，稍後驟雨較多及有狂風雷暴。下周三（24日）及下周四（25日）有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，最高氣溫介乎30及31度。下周五（26日）仍大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，最高31度。