打風｜天文台料熱帶氣旋周五深夜東登汕尾　日本氣象廳料登陸本港

一號風球現正生效。天文台今早（18日）指出，集結在南海東北部的熱帶低氣壓在今明兩日（18至19日）逐漸增強，靠近廣東東部沿岸屆時將受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶，但其登陸位置及強度存在變數。天文台指何時轉向西移動成關鍵，因本港天氣會有頗大分別。



天文台維持預測其會在明晚（19日）午夜前後在天文台以東約120公里的汕尾登陸，即「東登」，後向西移向廣州方面，內地中央氣象台預測登陸位置也相若，本港風力相對「西登」較弱；台灣中央氣象署及韓國氣象廳則為「東登大鵬半島派」，料登陸位置比汕尾更近香港，距離天文台之東約50公里，強風區將覆蓋本港；而日本氣象廳則預測在香港登陸，再北上深圳、廣州，天氣十分惡劣。不過天文台指，現時評估較大可能「東登」。



集結在南海北部的熱帶低氣壓9月18日持續增強，不過未有明顥的風暴中心。（Tropical Tidbits圖片）

一號風球今日維持 天文台審視3個因素評估明日需否改發3號風球

天文台今早表示，集結在南海東北部的熱帶低氣壓穩定地向西北方向移動，橫過南海東北部。由於該熱帶氣旋的環流較為細小，並會在今日大部分時間與香港保持約300公里或以上距離，一號戒備信號會在今日維持。

天文台表示，按照現時預測，該熱帶氣旋會在今明兩日逐漸增強，靠近廣東東部沿岸，屆時將受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶，但其登陸位置及強度存在變數。天文台會視乎該熱帶氣旋的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日改發更高熱帶氣旋警告信號。

天文台預測位於南海東北部的熱帶低氣壓會在今明兩日向西北方向移動，明日午夜前後汕尾登陸。（天文台圖片）

天文台預測明晚午夜前後在汕尾登陸 後向西移向東莞、廣州

天文台的預測移動路徑圖顯示，預測熱帶低氣壓最快今日下午增強為熱帶風暴，今晚進入本港東南400公里範圍，其後可能再增強至強烈熱帶風暴，明晚午夜前後在汕尾登陸，後轉向西移動往東莞、廣州方面，料維持熱帶風暴級別，中心與天文台相距約100公里。

▼9月17日傍晚 熱帶低氣壓即將進入香港800公里範圍▼



+ 3

熱帶氣旋轉向西移動實際時間 本港天氣有頗大分別

天文台科學主任昨日在網頁「天氣隨筆」專欄發表題為《一個接一個》文章，指出東北季候風會令該熱帶氣旋在接近廣東東部沿岸時轉向偏西方向移動，靠近珠江口一帶。文章指該熱帶氣旋環流較為細小，因此要在較為接近香港時才會為本地天氣帶來顯著影響，而其轉向的實際時間，亦會令本港的天氣有頗大分別，因為熱帶氣旋「東登」和」西登」，本港天氣截然不同。

天文台指熱帶氣旋會因東北季候風影響逐漸轉向偏西方向移動接近珠江口一帶，指其轉向的實際時間，會令本港的天氣有頗大分別，即會出現東登或西登分別。（天文台圖片）

「東登」後轉向西移 港風勢會相對較弱 海上轉彎則會相當接近香港

天文台指出，若其在廣東東部登陸後才轉向，在靠近珠江口的途中會一直減弱；在此「東登」（即在本港以東登陸）的情況下，本港會吹西北風，受地形屏蔽，風勢會相對較弱。反之，該熱帶氣旋較早於海上轉向，則可能會相當接近香港，甚或在本港以南掠過；在此「西登」（即在本港以西登陸）的情況下，熱帶氣旋能在海上維持較高強度，加上香港會吹東南風，在較少地形屏蔽下風勢會較大。因此，只要該熱帶氣旋的路徑有些微差異，其對本港的天氣影響可以大相逕庭。

暫未命名的熱帶低氣壓9月18日早上集結在香港之東南約600公里，預測向西北移動逼近珠江口一帶。天文台的預測移動路徑圖顯示，料其會在9月19日晚上在天文台以東約120公里的汕尾登陸。（天文台圖片）

天文台及內地中央氣象台同料「東登」汕尾

不過天文台表示，目前評估該熱帶氣旋較大可能「東登」，後漸轉向偏西方向移動接近珠江口一帶，同時逐漸減弱。

除了天文台，內地中央氣象台今早的預測也傾向「東登」，料會在明日中午至晚上在汕尾登陸，其時可能仍達強烈熱帶風暴。

暫未命名的熱帶低氣壓9月18日早上集結在香港之東南約600公里，預測向西北移動逼近珠江口一帶。中央氣象台的預測移動路徑圖顯示，料其會在9月19日中午至晚上在汕尾登陸。（中央氣象台圖片）

台灣韓國氣象機構料東登深圳大鵬半島 強風區覆蓋全港

台灣中央氣象署及韓國氣象廳則屬另一東登派，不過料移動路徑會較貼近香港，預測周六（20日)凌晨左右，在天文台以東約50公里的深圳大鵬半島登陸，料屬熱帶風暴級，預測七級風暴風半徑約100公里，強風區會覆蓋全港，新界東較接近其中心。

暫未命名的熱帶低氣壓9月18日早上集結在香港之東南約600公里，預測向西北移動逼近珠江口一帶。台灣中央氣象署的預測移動路徑圖顯示，料其會在9月20日凌晨前後，在天文台以東約50公里的深圳大鵬半島登陸。（台灣中央氣象署圖片）

暫未命名的熱帶低氣壓9月18日早上集結在香港之東南約600公里，預測向西北移動逼近珠江口一帶。韓國氣象廳的預測移動路徑圖顯示，料其會在9月20日凌晨前後，在天文台以東約50公里的深圳大鵬半島登陸。（韓國氣象廳圖片）

日本氣象廳預測登陸本港 再北上深圳廣州

日本氣象廳則屬偏西登派，今早更新的預測移動路徑圖，仍維持料在周五晚至周六凌晨在本港登陸，中心掠過港島、將軍澳、九龍、新界，再北上深圳、廣州，維持熱帶風暴級。

暫未命名的熱帶低氣壓9月18日早上集結在香港之東南約600公里，預測向西北移動逼近珠江口一帶。日本氣象廳的預測移動路徑圖顯示，料其會在9月19日晚上至20日凌晨，在香港登陸，再北上深圳。（日本氣象廳圖片）

星期五及週末期間珠江口一帶的雨量預報。（天文台圖片）

明日的天氣：初時短暫時間有陽光 稍後驟雨增多

天文台預測高空反氣旋會在今日為中國東南部帶來酷熱的天氣，今日吹東至東北風3至4級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，最高34度，稍後局部地區驟雨較多及有雷暴。

明日天氣有明顯示轉變，吹北至西北風4級，稍後5級，離岸及高地間中6級；大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時短暫時間有陽光，稍後驟雨增多。周六受到熱帶氣旋顯示更明顯，吹西至西南風5級，間中6級；大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時較大，海有湧浪。到星期日吹南至東南風4至5級，初時離岸及高地間中6級；大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時雨勢有時較大，海有湧浪。