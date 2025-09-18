打風｜天文台料氣旋升級超強颱風下周襲港　9.24離岸高地吹9級風

【打風／天文台／HKO／熱帶氣旋／AI預報／颱風／移動路徑／米娜／Mitag／樺加沙／Ragasa】天文台今日（17日）預測「雙旋來襲」，繼目前位於南海的熱帶低氣壓逐漸逼近本港外，西北太平洋上另一熱帶氣旋已形成，天文台預測下周初進入南海北部，靠近華南沿岸，受其廣闊環流影響，下周中期天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨、雷暴及風暴潮。



天文台今日凌晨發出預測移動路徑圖，可見其會穿過台灣與菲律賓之間的巴士海峽進入南中國海東北部，並預測在下周三（23日）增強至超強颱風，中心附近最高持續風速料達每小時185公里，移動路徑與2018年超強颱風山竹相似。



天文台最新九天天氣預報顯示，下周二（23日）離岸及高地間中6級；下周三（24日）吹北至東北風6至7級，離岸及高地達9級；下周四（25日）初時離岸及高地7級。6及7級屬強風，即3號風球風力；８及9級為烈風，即8號風球風力。



按近期預測較準繩的AI人工智能預報系統「風烏」，該熱帶氣旋將穿過巴士海峽進入南海北部，靠近廣東沿岸時非常成熟，下周三（24日）約中午時份最靠近本港，僅在西南距離約200公里掠過，其時巨大環流及強勁風圈會影響香港，料晚上約8時在台山一帶登陸。



天文台9月18日上午更新預測西北太平洋另一熱帶氣旋的移動路徑圖，料會下周初進入南海北部，在9月23日升至超強颱風。（天文台圖片）

西北太平洋上另一熱帶氣旋將持續增強，台灣中央氣象署9月18日發出預測移動路徑圖，料9月23日進入南海東北部。(台灣中央氣象署圖片)

西北太平洋上另一熱帶氣旋將持續增強，日本氣象廳9月18日發出預測移動路徑圖，料9月23日進入南海東北部，其時風力達到颱風級別。(日本氣象廳圖片)

西北太平洋上另一熱帶氣旋將持續增強，韓國氣象廳9月18日發出預測移動路徑圖，料9月23日進入南海東北部前，有可能擦過菲律賓呂宋北端，其時風力達到颱風級別。(韓國氣象廳圖片)

南海至西北太平洋共有3個熱帶氣旋發展

日本氣象廳資料顯示，目前南海至西北太平洋共有三個熱帶氣旋發展。當中兩個料會先後吹襲本港，另一個位於日本東南，暫未見對各地有重大威脅。

天文台今早表示，位於南海東北部的熱帶氣旋今明兩日（18日及19日）靠近廣東東部沿岸並逐漸增強，受東北季候風影響，該熱帶氣旋將轉向偏西方向移動並移近珠江口一帶，未來一兩日該區風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴，直至熱帶氣旋遠離，下周初天色短暫好轉及酷熱。

日本氣象廳資料顯示，目前南海及西北太平洋共有三個熱帶氣旋發展。(日本氣象廳圖片)

天文台︰菲律賓以東的熱帶氣旋未來數日顯着增強

天文台又指，預料目前位於菲律賓以東的西北太平洋上另一個熱帶氣旋，在未來數日顯着增強，下周初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸。受其廣闊環流影響，下周中期該區天氣顯着轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨、雷暴及風暴潮，海有大浪及湧浪。

天文台9月18日發出另一熱帶低氣壓預測移動路徑路，料逐步增強至超強颱風，並進入南海北部。（天文台圖片）

預測熱帶氣旋未來五日每日升一級至超強颱風

熱帶氣旋今日凌晨增強為熱帶低氣壓，天文台等發出預測移動路徑路圖，預測周五（19日）升級熱帶風暴，中心附近最高持續風速升至每小時75公里，其後每日升一級，升至強烈熱帶風暴、颱風、強颱風，下周三至四（22至23日）進入南海北部，下周四增強至超強颱風，中心附近最高持續風速升至每小時185公里。

天文台預測西北太平洋另一熱帶氣旋未來五日位置和強度。(天文台圖片)

該位於西北太平洋的熱帶氣旋的移動路徑及發展，與2018年超強颱風山竹相似，同樣在進入南海前，會穿過台灣與菲律賓之間的巴士海峽，不會登陸呂宋島，使其保持強度。不過山竹早在西北太平洋已增強至超強颱風，而未來這個則要到入南海才達至超強颱風。

2018年超強颱風山竹初期預測移動路徑圖。(天文台資料圖片)

9.23離岸及高地間中6級、稍後有狂風驟雨

天文台最新9日天氣預報顯示，目前位於南海東北部的熱帶氣旋遠離香港後，下周一（22日）將迎來短暫的好天氣，氣溫回升至27至34度，吹東至東北風3至4級；部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱。

其後隨着第二個熱帶氣旋靠近，下周二（23日）本港天氣開始轉壞，氣溫維持27至34度，吹北風4級，稍後5級，離岸及高地間中6級；部分時間有陽光，日間酷熱，稍後有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。

天文台9月18日更新九天天氣預報，預測9月24日離岸及高地風力達9級。(天文台圖片）

天文台上調9.24預報 離岸及高地9級風 海有非常大浪及湧浪

而天文台再度上調下周三（24日）的風力，由昨日預測的離岸及高地達8級，最新更改為吹北至東北風6至7級，離岸及高地達9級，稍後轉吹東至東南風；密雲，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。而下周四（25日）吹東至東南風5至6級，初時離岸及高地7級；多雲有狂風驟雨及雷暴，初時雨勢較大，海有非常大浪及湧浪。

直至下周五（26日）天氣才開始好轉，吹東風4至5級；大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。下周六（27日）吹東風4級，間中5級；大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫達37至32度。

根據蒲福氏風級表，6級風力屬於強風，相等於每小時平均風速41至51公里。至於9級風力屬於烈風上限，相等於每小時平均風速76至87公里，即下周二的最高風力已符合發出3號風球、下周三則符合發出8號風球的條件之一。

▼9月17日傍晚 熱帶低氣壓即將進入香港800公里範圍▼



+ 3

AI預報系統「風烏」料9.24中午最靠近本港

按天文台地球天氣網頁，近期預測較準繩的AI人工智能預報系統「風烏」顯示，該熱帶氣旋將在菲律賓東北海域採取西北偏西的方向，穿過巴士海峽到達南海（俗稱坐巴士），即風暴中心不受台灣或菲律賓的高山影響，若無其他減弱因素影響，可維持強度闖進華南沿岸。

該熱帶氣旋靠近廣東沿岸時非常成熟，「風烏」預測下周三（24日）約中午時份最靠近本港，僅在西南距離約200公里掠過，其時巨大環流及強勁風圈影響香港，並繼續向西北方向移往內陸，預料晚上約8時在台山一帶登陸，並逐步減弱至消散。

天文台過去多次指出，「風烏」有關預測結果由電腦直接輸出結果，未經科學主任人手調整，因此會有較大差異。

▼歐洲中期預報中心9月18日對西北太平洋熱帶氣旋移動預測▼



+ 4

▼AI人工智能預報系統「AIFS」9月18日對西北太平洋熱帶氣旋移動預測▼



+ 3

▼AI人工智能預報系統「風烏」9月18日對西北太平洋熱帶氣旋移動預測▼



+ 4

▼AI人工智能預報系統「伏羲」9月18日對西北太平洋熱帶氣旋移動預測▼



+ 3

▼AI人工智能預報系統「盤古」9月18日對西北太平洋熱帶氣旋移動預測▼



+ 3

當增強至熱帶風暴將命名「樺加沙」 意思快速移動

目前位於呂宋的熱帶低氣壓，即將命名為第17號熱帶氣旋「米娜」。若上述熱帶氣旋增強至熱帶風暴級別前，西北太平洋及南海再無「對手」搶先誕生，將成為區內第18號熱帶氣旋，命名為「樺加沙」（Ragasa）。該名字由菲律賓提出，意思是快速移動。